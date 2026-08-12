Alessandra Ambrosio fejohet pas pothuajse dy vitesh lidhje: Do të të zgjidhja ty në këtë jetë dhe në çdo tjetër
Modelja braziliane Alessandra Ambrosio është fejuar me stilistin australian të bizhuterive Buck Palmer, me të cilin është në një lidhje prej gati dy vitesh, dhe çifti e ndau propozimin e tyre romantik në plazh në rrjetet sociale.
Ambrosio (45) postoi foto dhe video të propozimit në plazh, të cilat tregojnë Palmer (44) të gjunjëzuar para saj dhe duke i bërë pyetjen që ndryshoi marrëdhënien e tyre.
Një zemër e madhe e zbukuruar me lule tropikale të kuqe ishte vizatuar në rërë përreth çiftit. Fotot tregojnë edhe unazën e fejesës që Palmer i dha modeles, ndërsa Ambrosio nuk e fshehu habinë dhe kënaqësinë e saj.
"Do të të zgjidhja në këtë jetë dhe në çdo tjetër. Përgjithmonë, dashuria ime", shkroi Ambrosio krahas postimit.
Në njërën nga fotot, çifti tregoi edhe ato që duken si tatuazhe identike në formë zemre në kyçet e tyre, ndërsa në foton e fundit, ata shihen duke u përqafuar dhe duke përshëndetur kamerën e dronit që po i filmonte nga ajri.
Ndjekës të shumtë e uruan çiftin për fejesën e tyre.
"Epo, përshëndetje, znj. Palmer", shkroi njëri prej tyre, ndërsa një tjetër tha: "Sa bukur! Rroftë dashuria!".
Ambrosio më parë ishte në një lidhje me Jamie Mazuri, me të cilin ka një vajzë, Anja (17) dhe një djalë, Noah (14).
Ata e konfirmuan publikisht lidhjen e tyre me Palmer në dhjetor 2024, kur u panë së bashku në një event në Miami gjatë Art Basel. Disa muaj më vonë, modelja foli për Us Weekly rreth lidhjes së tyre dhe vuri në dukje se e shijojnë jetën së bashku.
"Ne duam ta jetojmë jetën në maksimum, të kalojmë kohë së bashku dhe të shijojmë çdo moment të vogël", tha ajo në atë kohë.
Marrëdhënia e tyre vazhdoi të zhvillohej gjatë vitit të kaluar. Në tetor, Ambrosio dhe vajza e saj Anja së bashku me Palmer morën pjesë në festivalin e filmit në Los Angeles, ndërsa në dhjetor modelja dhe Palmer u fotografuan në plazhet e Pernambuco, Brazil. /Telegrafi/