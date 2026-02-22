Aleatët konservatorë të Merz kundërshtojnë kufizimin e moshës në mediat sociale në Gjermani
Unioni Social-Kristian (CSU) me bazë në Bavari ka dalë kundër vendosjes së një kufiri moshe për platformat e rrjeteve sociale si TikTok dhe Instagram, në një ndarje të rrallë nga aleanca e tij me konservatorët e kancelarit gjerman Friedrich Merz.
“Kjo debat për ndalime është i shkëputur nga realiteti”, tha deputeti i CSU-së Alexander Hoffmann të dielën.
Komentet erdhën një ditë pasi Unioni Kristian-Demokrat (CDU) i Merz-it — i cili është në koalicion me CSU-në dhe socialdemokratët e qendrës së majtë në nivel kombëtar — propozoi në kongresin e partisë një moshë minimale prej 14 vjeç për rrjetet sociale, duke argumentuar se ekziston një “nevojë e veçantë për mbrojtje” deri në moshën 16 vjeç.
Edhe Partia Socialdemokrate (SPD) ka mbështetur një kufi moshe prej 14 vjeç dhe versione për të rinj të platformave për të gjithë nën 16 vjeç.
Por Hoffmann i tha gazetës Augsburger Allgemeine se fëmijët dhe të rinjtë nuk mund të mësojnë përdorimin e duhur të rrjeteve sociale përmes ndalimeve.
Sipas tij, është e rëndësishme të forcohet edukimi mediatik paralelisht me mbrojtje më të mirë nga përmbajtjet e dëmshme për të rinjtë.
Për ta arritur këtë, politikanët duhet t’i mbajnë përgjegjës operatorët e platformave, në vend që t’u mohojnë fëmijëve dhe të rinjve mundësinë për të zhvilluar aftësi digjitale përmes ndalimeve të përgjithshme, shtoi ai.
Merz tha në konferencën e CDU-së se është përgjithësisht i kujdesshëm ndaj vendosjes së ndalimeve.
Por “pyetja kyçe duhet të jetë se si i mbrojmë fëmijët në një moshë kur ata kanë nevojë edhe për kohë për të luajtur, për të mësuar dhe për t’u përqendruar në shkollë”, shtoi ai.
Vitin e kaluar, Australia u bë vendi i parë që ndaloi fëmijët nën moshën 16 vjeç të kenë llogari personale në rrjetet sociale. Disa vende evropiane po shqyrtojnë masa të ngjashme, gjithashtu. /Telegrafi/