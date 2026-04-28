Ministrja britanike premton 'një formë' kufizimesh në mediat sociale për fëmijët nën 16 vjeç
Ministrja premton 'një formë' kufizimesh në mediat sociale për fëmijët nën 16 vjeç
Qeveria britanike do të "imponojë një formë kufizimesh moshe ose funksionaliteti" në mediat sociale për fëmijët nën 16 vjeç, edhe nëse kjo nuk arrin në një ndalim të plotë, tha Ministrja e Arsimit Olivia Bailey.
Ministrat propozuan ndryshime të mëtejshme të hënën në mbrëmje, ndërsa kërkonin t'i jepnin fund mosmarrëveshjes mbi Projektligjin për Mirëqenien e Fëmijëve dhe Shkollat.
Dhoma e Lordëve votoi në mbështetje të një ndalimi të mediave sociale për të katërtën herë të hënën pasdite.
Sekretarja konservatore e arsimit në hije, Laura Trott, i përshkroi propozimet e fundit të qeverisë në Dhomën e Komunave si një "hap të madh përpara në mbajtjen e fëmijëve të sigurt".
Deputetët mbështetën mocionin e qeverisë me 272 vota pro dhe 64 kundër, me projektligjin që tani i kthehet Lordëve për atë që duket të jetë shqyrtimi përfundimtar përpara se të marrë miratimin mbretëror dhe të bëhet ligj.
Bailey nuk dha detaje specifike rreth veprimeve që do të ndërmerrnin ministrat, por tha se qeveria po merrte një angazhim ligjor se "duhet" të vepronte sapo të përfundonte konsultimi i saj nëse Mbretëria e Bashkuar duhet të prezantonte një ndalim në stilin australian.
Ajo tha: "Le të jemi të qartë: status quo-ja nuk mund të vazhdojë. Ne po konsultohemi mbi mekanizmin dhe kjo është gjëja e duhur për t'u bërë”.
"Por ne jemi të qartë se në çdo rezultat ne do të vendosim një formë kufizimesh moshe ose funksionaliteti për fëmijët nën 16 vjeç”.
Bailey tha se qeveria është "e përqendruar në veçoritë që krijojnë varësi, përmbajtjen dhe veçoritë e dëmshme të drejtuara nga algoritmi". /Telegrafi/