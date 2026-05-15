Platforma X prezanton funksionin e ri “History” që zëvendëson Bookmarks
Funksioni i ri “History” zëvendëson “Bookmarks” dhe ruan në një vend të vetëm të gjitha pëlqimet, videot dhe artikujt që keni lexuar ose parë më parë.
Rrjeti social X po prezanton një funksion të ri të quajtur “History”, i cili u mundëson përdoruesve të shohin në një vend të vetëm përmbajtjet e ruajtura, postimet e pëlqyera, videot dhe artikujt që kanë parë ose lexuar më herët.
Opsioni i ri për momentin është i disponueshëm në pajisjet iOS, ndërsa sipas drejtuesit të produktit të kompanisë, Nikita Bier, qëllimi është t’u lehtësohet përdoruesve rikthimi te përmbajtjet që duan t’i shohin më vonë.
Butoni i deritanishëm “Bookmarks” në menynë anësore është riemërtuar në “History”, ndërsa faqja e re është ndarë në katër seksione: Bookmarks, Likes, Videos dhe Articles.
Funksioni i ri e afron platformën X më shumë me një motor kërkimi, pasi u lejon përdoruesve të kthehen te përmbajtjet e shikuara më parë, edhe nëse nuk i kanë ruajtur.
Njëkohësisht, kompania synon të nxisë përdorimin e artikujve më të gjatë dhe përmbajtjeve të publikuara direkt në platformë. /Telegrafi/