Malajzia zbaton ndalimin e mediave sociale për fëmijët nën 16 vjeç në të gjithë vendin
Malajzia ka filluar të zbatojë rregulla që u ndalojnë miliona fëmijëve nën 16 vjeç të zotërojnë llogari në mediat sociale, duke u bashkuar me një përpjekje globale për të forcuar mbrojtjen e sigurisë online për përdoruesit e rinj.
Rregullat që hynë në fuqi nga e hëna kërkojnë që platformat e mediave sociale të zbatojnë sisteme verifikimi të moshës dhe të bllokojnë përdoruesit nën 16 vjeç nga krijimi i llogarive.
Ato zbatohen për platformat me të paktën 8 milionë përdorues, duke përfshirë Facebook, Instagram, TikTok dhe YouTube.
Kompanitë që nuk i zbatojnë mund të përballen me gjoba deri në 10 milionë ringgit (2.5 milionë dollarë).
Por prindërit, fëmijët e të cilëve arrijnë të anashkalojnë ligjin, nuk do të penalizohen.
Qeveria tha se masat synojnë mbrojtjen e fëmijëve nga përmbajtja e dëmshme, ngacmimi kibernetik dhe veçoritë e platformës të dizajnuara për të inkurajuar përdorimin e tepërt.
Vende të tjera, duke përfshirë Turqinë, Australinë, Brazilin dhe Indonezinë, kanë futur ose njoftuar kufizime ose kërkesa të bazuara në moshë për qasjen e fëmijëve në mediat sociale.
Vende duke përfshirë Britaninë, Francën, Spanjën, Danimarkën, Tajlandën dhe Korenë e Jugut po studiojnë ose zhvillojnë gjithashtu qasje të ngjashme.
Komisioni i Komunikimit dhe Multimedias i Malajzisë tha se rregullat nuk kanë për qëllim të pengojnë fëmijët të hyjnë në internet ose në teknologjinë dixhitale. Përkundrazi, ai vendosi pritshmëri për ofruesit e shërbimeve për të adresuar dëmet në internet dhe për të siguruar që janë në vend masa mbrojtëse të përshtatshme për moshën.
"Këto masa ndihmojnë në forcimin e mbrojtjes së fëmijëve në mjedisin online, ndërsa ofrojnë siguri shtesë për prindërit në përballimin e rreziqeve dixhitale gjithnjë e më komplekse", tha rregullatori në një deklaratë muajin e kaluar.
Platformat do të duhet të prezantojnë veçori të sigurisë sipas dizajnit, duke përfshirë mbrojtje kundër dizajnit manipulues që inkurajon përdorimin kompulsiv, dhe të ndërmarrin veprime kundër llogarive të të miturve dhe përmbajtjes së dëmshme.
Kompanitë e teknologjisë ende nuk kanë detajuar se si do të përmbushin kërkesat e reja të Malajzisë. /Telegrafi/