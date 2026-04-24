Threads prezanton "chat të drejtpërdrejtë"
Threads po përfshin “live chat” për ndjekjen e ngjarjeve në kohë reale.
Platforma Threads ka prezantuar një funksion të ri që lejon përdoruesit të ndjekin dhe komentojnë ngjarje drejtpërdrejt përmes një chat-i në kohë reale.
Ky opsion synon ta bëjë më të lehtë pjesëmarrjen në diskutime gjatë ngjarjeve të mëdha, duke krijuar një hapësirë më interaktive për përdoruesit.
Funksioni është i ngjashëm me chat-et live që përdoren në platforma të tjera gjatë transmetimeve ose ngjarjeve online.
Meta, kompania mëmë e Threads, po vazhdon të shtojë veçori të reja për ta bërë rrjetin më konkurrues në treg.
Qëllimi është që përdoruesit të mund të komunikojnë më shpejt dhe në mënyrë më dinamike rreth temave që po ndodhin në kohë reale. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate