Meta akuzohet se ka fituar miliarda dollarë nga reklamat mashtruese në Facebook dhe Instagram
Autoritetet në Kaliforni kanë ngritur padi ndaj Meta Platforms, duke e akuzuar se ka përfituar nga reklamat mashtruese në Facebook dhe Instagram, ndërsa nuk ka arritur të ndalojë në mënyrë efektive aktivitetet mashtruese në shkallë të gjerë.
Qarku Santa Clara pretendon se Meta ka shkelur ligjet për reklamim të rremë dhe konkurrencë të pandershme, duke lejuar që reklamat mashtruese të gjenerojnë miliarda dollarë të ardhura. Padia kërkon dëmshpërblim, gjoba civile dhe ndalimin e këtyre praktikave.
Rasti mbështetet në dokumente të brendshme të rrjedhura, sipas të cilave Meta mund të ketë përfituar deri në 7 miliardë dollarë në vit nga reklama “me rrezik të lartë” që shfaqnin shenja mashtrimi.
Zyrtarët e qarkut thonë se kompania ka vendosur fitimin përpara zbatimit të ligjit, duke krijuar mekanizma të brendshëm që, sipas tyre, kanë kufizuar luftën kundër mashtrimeve kur rrezikoheshin të ardhurat.
Meta i ka mohuar akuzat, duke deklaruar se lufton në mënyrë aktive reklamat mashtruese. Megjithatë, padia pretendon se kompania ka bërë deklarata publike që nuk përputhen me realitetin e përfitimeve nga këto reklama.
Çështja konsiderohet një nga paditë më të ashpra ndaj platformave të rrjeteve sociale për rolin e tyre në reklamimin e rremë dhe pritet të ketë pasoja të rëndësishme ligjore dhe financiare. /Telegrafi/