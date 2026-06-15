Alba Vukaj mahnit nga Bali, pozon me bikini të zeza dhe rrëmben gjithë vëmendjen
Alba Vukaj vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së ndjekësve të saj në rrjetet sociale, veçanërisht në Instagram, ku numëron qindra mijëra fansa që ndjekin me interes çdo postim të saj.
Ish-banorja e spektaklit televiziv Big Brother VIP Kosova ka ndarë së fundmi disa fotografi të reja nga pushimet e saj luksoze në Bali, destinacion që njihet për peizazhet mahnitëse dhe atmosferën tropikale.
Bukuroshja nga Shkodra u shfaq në një seri imazhesh ku pozonte me bikini në ngjyrë të zezë, duke vënë në pah elegancën dhe sharmin e saj.
Linjat e tonifikuara dhe forma e saj fizike e kuruar tërhoqën menjëherë vëmendjen e ndjekësve, të cilët nuk kursyen pëlqimet dhe komentet pozitive.
Përveç paraqitjes së saj mbresëlënëse, Alba u dallua edhe për vetëbesimin dhe stilin që e karakterizon në çdo paraqitje publike.
Fotot, nxorën në pah jo vetëm bukurinë e saj, por edhe atmosferën relaksuese të pushimeve që po shijon.
Postimi i saj u prit me reagime të shumta nga ndjekësit të cilët e komplimentuan për dukjen e saj.