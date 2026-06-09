Al-Hilal dhe Al-Nassr planifikojnë një transferim prej 80 milionë eurosh për yllin e Barcelonës
Klubet e Superligës së Arabisë Saudite nuk po heqin dorë nga interesi i tyre për yllin e Barcelonës, Raphinha, dhe tashmë kanë planifikuar ofertat.
Sipas gazetës Mundo Deportivo, Al-Hilal dhe Al-Nassr po shqyrtojnë një ofertë me vlerë 80 milionë euro për ta larguar Raphinha nga Barcelona këtë verë.
Dy gjigantët e ligës saudite, të mbështetur nga fuqia financiare e PIF-it, janë gjithashtu të gatshëm të katërfishojnë pagën aktuale të brazilianit.
Ardhja e Anthony Gordon te Barcelona nga Neëcastle United në një marrëveshje të shtrenjtë prej 80 milionë eurosh ka ngritur pikëpyetje mbi pozicionin e Raphinhas; megjithatë, gjigantët katalunas e shohin brazilianin si të paprekshëm dhe pjesë integrale të planeve të Hansi Flick për sezonin e ardhshëm.
Raphinha, 29 vjeç, ka qenë padyshim një nga lojtarët më me ndikim pas ringjalljes së Barcelonës nën drejtimin e Flick, duke fituar dy tituj radhazi të La Ligës në dy sezonet e fundit. /Telegrafi/