Akuza të forta ndaj Diddyt - ish partneri i Jennifer Lopez zbulon detaje tronditëse
Ojani Noa, ish-bashkëshorti i parë i Jennifer Lopez, ka bërë një sërë pretendimesh të reja për marrëdhënien e artistes me Sean "Diddy" Combs, duke rrëfyer edhe për disa përballje të tensionuara me reperin.
Në një intervistë për The US Sun, Noa tha se martesa e tij me Lopez ishte e lumtur në fillim, por se gjithçka ndryshoi kur këngëtarja nisi punën për albumin e saj debutues "On the 6".
Sipas tij, Diddy, i cili ishte angazhuar si producent në disa prej këngëve, u afrua gjithnjë e më shumë me Lopez.
Jennifer dhe Ojani
Noa pretendon se filloi të dyshonte për një lidhje mes tyre pasi miq të tij i kishin treguar se i kishin parë shpesh bashkë në hotele në Miami.
Ai shtoi se Lopez i kishte mohuar vazhdimisht zërat, duke i thënë se marrëdhënia me Diddyn ishte vetëm profesionale.
Megjithatë, sipas tij, një fotografi ku ajo shfaqej ulur në prehrin e reperit e bindi se po e tradhtonte, çka çoi në debate të ashpra mes tyre.
Ish-bashkëshorti i artistes rrëfen gjithashtu se vite më vonë u përball me Diddyn në festën e ditëlindjes së asistentes së Jennifer Lopez në Los Angeles.
Jennifer dhe P.Diddy
Ai pretendon se i kërkoi reperit të largohej nga festa, por situata u tensionua dhe të dy shkëmbyen fyerje.
Noa shkon edhe më tej në rrëfimin e tij, duke pretenduar se Lopez i kishte thënë se Diddy e kishte kërcënuar atë dhe familjen e saj pasi ajo ishte përpjekur t'i jepte fund lidhjes.
Sipas tij, në një rast tjetër këngëtarja e telefonoi e frikësuar pasi reperi kishte shkuar pranë shtëpisë së saj dhe po bërtiste jashtë.
Noa thotë se shkoi menjëherë në vendngjarje dhe u përball me Diddyn, ndërsa policia mbërriti pak më vonë dhe reperi u largua.
Deri më tani, këto deklarata mbeten pretendime të Ojani Noa. Jennifer Lopez dhe Ojani Noa ishin të martuar nga viti 1997 deri në 1998.
Më pas, këngëtarja e bëri publike lidhjen me Diddyn në vitin 1999. /Telegrafi/