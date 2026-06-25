Aktorja 52-vjeçare, Penelope Cruz mahnit me bukurinë e saj që sfidon moshën
Penélope Cruz u shfaq në formë të shkëlqyer dhe tejet rinore teksa parakaloi në tapetin e kuq së bashku me Olivia Wilde në premierën e filmit “The Invite”, e mbajtur të mërkurën mbrëma në Los Angeles.
Aktorja 52-vjeçare tërhoqi vëmendjen e të pranishmëve pranë DGA Theatre me një fustan elegant ngjyrë blu të çelët me dekolte të theksuar, që vinte në pah linjat e saj.
Veshja e Cruz ishte e zbukuruar me detaje vezulluese dhe një fund të gjatë e të rrjedhshëm, duke i dhënë një pamje mjaft elegante.
Ylli spanjoll kishte stiluar flokët e saj ngjyrë kafe me fije bionde në një topuz, ndërsa disa fije të lëshuara i kornizonin fytyrën.
Për makijazh, ajo zgjodhi vijë ngjyrë kafe të errët, buzë me shkëlqim në nuanca nude dhe faqe të theksuara lehtë me tonalitete pjeshke.
Ajo pozoi me krenari pranë Olivia Wilde, 42 vjeçe, e cila jo vetëm që është bashkëprotagoniste e saj në film, por edhe regjisore e komedisë së ardhshme.
“The Invite”, ku luajnë gjithashtu Seth Rogen dhe Edward Norton, pritet të dalë në kinema të premten, më 26 qershor.
Foto: Penelope Cruz dhe Olivia Wilde / GettyImages