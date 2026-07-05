Aktivistët e Vuçiqit i thyen nofullën studentes protestuese me shkop bejzbolli, Vuçeviq “u rrëzua”
Presidenti i SNS-së, Milos Vuçeviq, thotë se studentja, së cilës iu thye nofulla nga aktivistët e asaj partie, nuk u godit me shkop bejsbolli, por se ajo ra në “një lloj përleshjeje” dhe lëndoi mjekrën kur ra.
Kryetari i Partisë Progresive Serbe (SNS) , Milosh Vuçeviq , duke folur për dhunën e aktivistëve të SNS-së të cilët i thyen nofullën një studenteje janarin e kaluar në Novi Sad , tha se ishte një vajzë fizikisht e fortë, shumë e gjatë dhe e madhe që po luftonte. Ai gjithashtu mohoi se ajo ishte goditur me shkop bejsbolli.
Milosh Vuçeviq, duke folur për këtë dhunë të aktivistit të SNS-së , për shkak të së cilës dha dorëheqjen nga posti i kryeministrit, tregoi se si e zgjoi telefoni atë mëngjes dhe se dëgjoi se kishte pasur një sherr dhe se një vajzë ishte plagosur, raporton "Danas".
Vuçeviç deklaroi se "më vonë u vërtetua se ata erdhën dhe sulmuan ambientet" e SNS-së edhe atë natë, dhe se ajo parti "kishte njerëz që mbrojtën ambientet dhe se pati një konfrontim fizik".
"Në të njëjtën kohë, ajo vajzë, e cila është fizikisht e fortë, shumë e gjatë, e madhe, gjithashtu luftoi fizikisht dhe gjatë një rënieje u lëndua në zonën e mjekrës. Ajo nuk u godit me shkop bejsbolli, ajo ra në një përleshje, u shty, ra dhe lëndoi mjekrën gjatë rënies. Mendoj se ajo nuk e theu nofullën për një arsye të thjeshtë, pasi e pamë më 1 shkurt, domethënë vetëm tre ditë më vonë, në një tubim në Novi Sad", tha Vuçeviq.
Incidenti i kushtoi Vuçeviqit largimin nga posti i kryeministrit.
Pas këtij incidenti, Vuçeviç dha dorëheqjen nga posti i Kryeministrit dhe në atë kohë praktikisht pranoi se anëtarët e SNS-së kishin sulmuar studentët.
Siç e shpjegoi ai në atë kohë, ai paraqiti dorëheqjen sepse beson se është objektivisht përgjegjës për sulmin ndaj studentëve që ndodhi në Novi Sad.
“Këtë mëngjes, kur u zgjova, pashë këtë lajm nga Novi Sadi, se herët në mëngjes pati një konfrontim fizik në një rrugë ku një studente, një grua e re, u plagos dhe se konflikti filloi për faktin se dikush po vinte përsëri përpara ambienteve të partisë SNS, se donte t’i sulmonte, shkruaj. Se njerëzit mendonin se duhej ta mbronin atë dhe se konflikti i tyre verbal përfundoi në një vend tjetër”, tha Vuçeviç në atë kohë./KP/