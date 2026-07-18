Tërmet i fortë në Turqi
Një tërmet me magnitudë 5.0 ballë të shkallës Rihter goditi Turqinë lindore, njoftoi Autoriteti i Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD) i vendit.
Tërmeti goditi rrethin Battalgazi të provincës Malatya dhe është ndjerë në provincat Malatya, Elaziğ, Adıyaman, Tunceli dhe Şanlıurfa, sipas AFAD.
"Aktualisht nuk ka raportime për ndonjë rrethanë të pafavorshme dhe një vlerësim në vend" është duke u zhvilluar”, tha AFAD.
Sipas agjencisë, Turqia, e cila është një nga vendet më sizmikisht aktive në botë, përjeton të paktën një dridhje me magnitudë 5.0 çdo vit.
Kombi ka parë një numër tërmetesh katastrofike, përfshirë tërmetin e Erzincanit të vitit 1939, i cili vrau pothuajse 33,000 njerëz, dhe tërmetin e Izmitit të vitit 1999, i cili la rreth 17,000 të vdekur.
Në vitin 2023, dy dridhje shkatërruese goditën gjithashtu provincën jugore Kahramanmaraş të Turqisë, duke shkaktuar më shumë se 53,000 viktima.
Ndikimi financiar i atij tërmeti është vlerësuar të ketë qenë afër 10% të GDP-së së Turqisë për vitin 2023. /Telegrafi/