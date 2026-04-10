“Ai nuk është gjeni si Messi”, ish-fituesi i Kupës së Botës që luajti për Real Madridin për debatin Ronaldo-Messi
Legjenda e Argjentinës dhe ish-fituesi i Kupës së Botës, Oscar Ruggeri, ka ndarë pikëpamjen e tij mbi debatin e pafund Cristiano Ronaldo kundër Lionel Messi. Dyshja e superyjeve veteranë kanë ndarë mendime për pjesën më të madhe të dy dekadave se cili prej tyre është më i mirë në këtë lojë.
Ruggeri foli ekskluzivisht me Bola Vip, duke zbuluar se nuk i mendon Ronaldon dhe Messin si të barabartë. Ai e vlerësoi lojtarin e Al-Nassr si një yll, por theksoi se gjenialiteti i Messit e vendos atë në një nivel krejtësisht të ndryshëm.
"As që do të më shkonte ndërmend ta diskutoja këtë temë, sepse ka një ndryshim të madh midis gjeniut që kemi ne dhe atij tjetrit, i cili është një lojtar i shkëlqyer. Messi është një gjeni dhe Ronaldo është një yll. Ai është vërtet një yll, një lojtar shumë i mirë, por nuk është një gjeni si Messi", ka thënë Ruggeri.
Ruggeri luajti përkrah Diego Maradonës, ndërsa Argjentina u kurorëzua kampione bote për herë të dytë në vitin 1986. Ai gjithashtu luajti për kombëtaren, e cila arriti në finalen e Kupës së Botës 1990, për të humbur në një mënyrë kontroverse ndaj Gjermanisë Perëndimore. Ata ishin shumë pranë fitimit të turneut në dy edicione radhazi, një sukses që Messi dhe shokët e tij shpresojnë ta arrijnë këtë verë.
Ronaldo dhe Messi do të jenë pjesë e Kupës së Botës për herë të gjashtë këtë vit, më shumë se çdo lojtar tjetër në historinë e futbollit. Të dy lojtarët mendojnë se do të kenë shanse të largohen nga Amerika e Veriut me trofe në atë që do të jetë turneu i fundit me të dy.
Ish-shoku i skuadrës së Ronaldos, Marcelo, e ka cilësuar Messin si kundërshtarin më të vështirë me të cilin është përballur ndonjëherë. Mbrojtësi i majtë brazilian i pensionuar luajti kundër sulmuesit argjentinas gjatë ditëve të tyre në Spanjë duke përfaqësuar dy klubet më të mëdha.
“Messi... Sa i frikshëm ishte Messi! Ende e kërkoj, dreqi ta marrë! Ai është vërtet i frikshëm, Messi është shumë i fortë. Ai i kupton shumë mirë të gjitha pozicionet në fushë; ai e di që kur një lojtar ia kalon topin nga prapa, ai tashmë e di se ku ta vendosë, ku ta dërgojë, etj. E gjeta vërtet të frikshëm", tha ai për beIN Sports.
Marcelo krijoi një partneritet të shkëlqyer me Ronaldon te Real Madridi, me të dy lojtarët që luajtën role kyçe ndërsa grumbulluan trofe. Ata përcaktuan një epokë në historinë e klubit, duke fituar tre tituj radhazi të Ligës së Kampionëve midis viteve 2016 dhe 2018. /Telegrafi/