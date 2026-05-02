Vidhet pjesa e brendshme e dy trafove në objektin e Trepçës, në vlerë 60-80 mijë euro
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të vjedhjes në objektin e Trepçës.
Rasti ka ndodhur më 1 maj 2026 në ora 08:05.
“Rr. Shala e Bajgorës, Mitrovicë 01.05.2026 – 08:05. Ankuesi mashkull kosovar raporton se ka ndodhur një vjedhje në objektin e Trepçës në Mitrovicë ku janë vjedhur dy trafo (pjesa e tyre e brendshme e bakrit), vlera e tyre e përgjithshme është 60-80 mijë euro”, thuhet në raport.
Policia po heton rastin. /Telegrafi/
