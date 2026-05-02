Mbappe irriton tifozët e Real Madridit me veprimin e tij të fundit
Kylian Mbappe po vazhdon rikuperimin nga një dëmtim në kofshë, ndërsa mbetet jashtë fushave për Real Madridin, me procesin e rehabilitimit që ka tërhequr edhe më shumë vëmendje pas një udhëtimi të shkurtër në Itali.
Sulmuesi francez nuk ka luajtur që nga fundi i prillit, kur pësoi një dëmtim në kofshën e majtë gjatë ndeshjes ndaj Real Betis-it, problem që e ka mbajtur larg stërvitjeve dhe ndeshjeve në një fazë vendimtare të sezonit.
Teksa po punon për t’u rikthyer, Mbappe së fundmi bëri një pauzë të shkurtër në Sardenjë, ku u pa në Cagliari gjatë një vizite private.
Ky udhëtim ka ngjallur debat mes tifozëve në rrjete sociale, me disa që kanë vënë në dyshim nëse një “pushim” është i përshtatshëm gjatë periudhës së rehabilitimit.
Pavarësisht zhurmës së jashtme, fokusi te Real Madridi mbetet te menaxhimi i kujdesshëm i rikthimit të tij, e jo te nxitohet kthimi në fushë.
Sipas Le Parisien, stafi mjekësor po e mbikëqyr programin e rikuperimit, me klubin që synon ta ketë Mbappé plotësisht gati para se të aktivizohet sërish.
Mungesa e Mbappes ka qenë e ndjeshme për Real Madridin, që ka luajtur pa kërcënimin kryesor ofensiv në disa ndeshje të rëndësishme.
Afati i rikuperimit po monitorohet nga afër dhe pritjet janë që ai të mund të rikthehet në mesin e majit, nëse progresi vazhdon sipas planit./Telegrafi/