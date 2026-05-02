Kylian Mbappe po vazhdon rikuperimin nga një dëmtim në kofshë, ndërsa mbetet jashtë fushave për Real Madridin, me procesin e rehabilitimit që ka tërhequr edhe më shumë vëmendje pas një udhëtimi të shkurtër në Itali.

Sulmuesi francez nuk ka luajtur që nga fundi i prillit, kur pësoi një dëmtim në kofshën e majtë gjatë ndeshjes ndaj Real Betis-it, problem që e ka mbajtur larg stërvitjeve dhe ndeshjeve në një fazë vendimtare të sezonit.

Teksa po punon për t’u rikthyer, Mbappe së fundmi bëri një pauzë të shkurtër në Sardenjë, ku u pa në Cagliari gjatë një vizite private.

Ky udhëtim ka ngjallur debat mes tifozëve në rrjete sociale, me disa që kanë vënë në dyshim nëse një “pushim” është i përshtatshëm gjatë periudhës së rehabilitimit.

Pavarësisht zhurmës së jashtme, fokusi te Real Madridi mbetet te menaxhimi i kujdesshëm i rikthimit të tij, e jo te nxitohet kthimi në fushë.

Sipas Le Parisien, stafi mjekësor po e mbikëqyr programin e rikuperimit, me klubin që synon ta ketë Mbappé plotësisht gati para se të aktivizohet sërish.

Çfarë po ndodh me Kylian Mbappen?

Mungesa e Mbappes ka qenë e ndjeshme për Real Madridin, që ka luajtur pa kërcënimin kryesor ofensiv në disa ndeshje të rëndësishme.

Afati i rikuperimit po monitorohet nga afër dhe pritjet janë që ai të mund të rikthehet në mesin e majit, nëse progresi vazhdon sipas planit./Telegrafi/

