Nuk kanë fund telashet për Real Madridin, lëndohet edhe një lojtar tjetër
Real Madridi ka marrë edhe një goditje tjetër para fazës përmbyllëse të sezonit, pasi Dani Carvajal është përjashtuar zyrtarisht për shkak të lëndimit.
Klubi spanjoll ka publikuar një komunikatë mjekësore, duke konfirmuar shkallën e problemit të Carvajalit dhe duke shtuar shqetësimet në një sezon tashmë të vështirë.
Pas ekzaminimeve mjekësore, klubi konfirmoi diagnozën.
“Pas testeve të kryera te lojtari ynë Dani Carvajal nga Shërbimet Mjekësore të Real Madridit, është diagnostikuar me frakturë të gishtit të pestë të këmbës së djathtë”, ka shkruar faqja zyrtare e klubit.
Edhe pse njoftimi zyrtar nuk jep një afat rikuperimi, AS sugjeron se mbrojtësi mund të mungojë rreth dy javë.
Bazuar në këtë periudhë, Carvajal pritet të humbasë ndeshje të rëndësishme ndaj Espanyolit, Barcelonës dhe Real Oviedos, ndërsa përballja me Sevillën mbetet gjithashtu në dyshim.
Megjithatë, ekziston ende mundësia që ai të rikthehet në kohë për ndeshjen e fundit të sezonit kundër Athletic Bilbaos.
Kjo përballje mund të ketë rëndësi shtesë, pasi mund të përfundojë duke qenë paraqitja e tij e fundit me klubin.
Minutat e kufizuara kanë reduktuar tashmë ndikimin e tij, me mbrojtësin që ka regjistruar vetëm 885 minuta në të gjitha garat.
Nën drejtimin e Alvaro Arbeloas, mundësitë kanë qenë të pakta, dhe kjo pengesë e fundit vetëm sa ia shton vështirësitë./Telegrafi/