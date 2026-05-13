Kush është Enrique Riquelme, emri surprizë që po hyn në lojë për president të Real Madridit?
Një nga momentet më të habitshme të konferencës së pazakontë për shtyp të Florentino Perez ishte referenca e tij ndaj një biznesmeni të sektorit të energjisë. Presidenti i Real Madridit nuk hezitoi t'i hidhte provën një kandidati të mundshëm për ta sfiduar atë për këtë pozicion.
"Po bëj thirrje për aplikime këtë vit, në mënyrë që të ketë kandidatë Ai zotëri që flet me kompanitë e energjisë dhe ka një theks të Amerikës së Jugut, le të kandidojë. Një theks meksikan. Ata thonë se jemi shumë të këqij, se jemi një diktaturë. Le të kandidojë ky zotëri për të cilin po flasim, dhe kushdo tjetër që dëshiron", pohoi ai.
Perez po i referohej Enrique Riquelme Vives, drejtorit aktual ekzekutiv të Cox Energy, një kompani spanjolle fotovoltaike diellore që filloi operacionet në vitin 2014 dhe aktualisht ka zyra dhe projekte në Meksikë, Kili, Panama, Kolumbi dhe Spanjë.
Enrique Riquelme është një sipërmarrës pionier në sektorin diellor të Amerikës Latine , me një prani edhe në Spanjë. Ai është përfshirë në listën e 100 latino-amerikanëve më me ndikim që luftojnë ndryshimet klimatike.
Ai është një mbështetës i përjetshëm i Real Madridit (duke marrë pjesë në finalet në Milano, Kiev dhe Cardiff). Kompania e tij sponsorizon Ekipin Rafa, ekipin në pronësi të Rafael Nadal që garon në Kampionatin Botëror UIM E1 , gara e parë në botë për jahte elektrike.
Ai është themeluesi dhe CEO i Grupo Cox , një kompani e fokusuar në ujë dhe energji, veçanërisht burime të rinovueshme, shkripëzimin, ripërdorimin e ujit dhe trajtimin.
Riquelme u shfaq fuqishëm në skenën e Real Madridit në vitin 2021 , kur lindën spekulime se ai mund të sfidonte Florentino Perez në zgjedhjet e klubit.
Në atë kohë, ai e paraqiti veten si anëtar i Real Madridit prej më shumë se 20 vitesh , duke shprehur dëshirën e tij për të ofruar një alternativë, megjithëse në fund nuk e bëri këtë hap.
Ai ishte një nga emrat që shprehën interes për të kandiduar, në një proces ku Florentino Perez u zgjodh përfundimisht pa kundërshtarë.
Enrique Riquelme, babai i të cilit kishte shërbyer më parë në Bordin e Drejtorëve, përmbush kërkesën për të qenë anëtar i klubit për më shumë se 20 vjet./Telegrafi/