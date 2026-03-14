Agjenti i Xabi Alonsos flet rreth zërave për marrëveshje me Liverpoolin
Inaki Ibanez, agjenti i ish-trajnerit të Real Madridit, Xabi Alonso, ka hedhur poshtë raportet për një marrëveshje paraprake që trajneri të zëvendësojë Arne Slot te Liverpooli këtë verë.
Spekulimet morën hov këtë javë në Spanjë, duke pretenduar se Alonso kishte siguruar tashmë një kontratë trevjeçare për të marrë drejtimin e Anfield. Ibanez veproi shpejt për të shuar thashethemet.
“Të gjitha bisedat rreth një marrëveshjeje me Liverpoolin janë vetëm spekulime mediatike”, ka thënë fillimisht Ibanez për WinWin.
“Alonso po shqyrton të gjitha ofertat që ka marrë për të vendosur destinacionin e tij të radhës për sezonin e ri”, përfundoi agjenti.
Ish-trajneri i Bayer Leverkusen u largua nga Real Madridi në janar pas një gjysmë të parë zhgënjyese të sezonit dhe është lidhur me disa pozicione të larta drejtuese që nga largimi i tij.
Hierarkia e Liverpoolit ka theksuar se pozicioni i Slot do të rishikohet në fund të sezonit si pjesë e vlerësimeve rutinë vjetore, pa marrë ende asnjë vendim. /Telegrafi/