Agjenti i Fisnik Asllanit konfirmon kontaktet me Barcelonën
Agjenti i Fisnik Asllanit, Ayman Dahmani, tregoi se "interesi i Barcelonës për lojtarin është i vlefshëm" dhe shtoi se sulmuesi do të largohet nga Hoffenheim vetëm nëse aktivizohet klauzola e tij e lirimit, e vlerësuar në rreth 25 deri në 29 milionë euro.
Kosovari 22-vjeçar i Hoffenheimit, është një nga sulmuesit që është lidhur me një kalim te Barcelona në muajt e fundit, dhe agjenti i tij, Ayman Dahmani, ka konfirmuar kontaktin me klubin katalunas në lidhje me një transferim të mundshëm gjatë verës.
Pasi Asllani luajti një rol vendimtar në fitoren 4-3 të Kosovës ndaj Sllovakisë në gjysmëfinale të ‘play-off’-it për Kupën e Botës, duke shënuar një nga golat e ekipit të tij, Dahmani dha një intervistë për median 'Erem News' dhe diskutoi negociatat me Barçën.
“Interesi i Barcelonës për lojtarin është ende i vlefshëm dhe ka pasur kontakte nga klubi katalanas", konfirmoi Dahmani, duke shtuar se Asllani do të largohet nga Hoffenheimi vetëm nëse paguhet klauzola e tij e lirimit. Sipas mediave të ndryshme, shuma e kësaj klauzole lirimi është midis 25 dhe 29 milionë eurove.
Me një kontratë deri në vitin 2029, Asllani po luan në një nivel të lartë këtë sezon me Hoffenheimin. Ai ka shënuar nëntë gola dhe ka dhënë gjashtë asistime në 28 ndeshje në të gjitha garat, ndërsa për ekipin kombëtar të Kosovës ai ka shënuar gjithashtu katër gola në shtatë paraqitjet e fundit. Këto paraqitje kanë tërhequr interesin e disa klubeve evropiane.
Barcelona është në kërkim të një sulmuesi për sezonin e ardhshëm dhe gazeta Mundo Deportivo ka raportuar tashmë se objektivi i tyre kryesor është Julián Alvarez. Megjithatë, Atletico Madrid nuk do ta bëjë të lehtë largimin e argjentinasit dhe Asllani mund të jetë një alternativë më e lirë dhe më e re, megjithëse ai ende duhet të provojë veten në një klub të nivelit të lartë. /Telegrafi/