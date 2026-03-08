Adelina Ismaili: Shkurte Fejza meriton të ketë një përmendore
Këngëtarja e njohur shqiptare, Adelina Ismaili, ka folur për ndikimin e Shkurte Fejzës në muzikën shqiptare gjatë një interviste në Klan Kosova.
Ajo theksoi se Shkurte Fejza është një figurë e rëndësishme për kulturën dhe muzikën shqiptare dhe se një përmendore për të do të ishte një nder i madh.
“Përmendore për Shkurte Fejzën, besoj se duhej bërë e meriton shumë”, tha ajo gjatë bisedës.
Foto: YouTube
Artistja gjithashtu ka folur edhe për emocionet që ka përjetuar gjatë koncertit për 40-vjetorin e karrierës.
Ajo e krahasoi performancën me atë të daljes për herë të parë në skenë, duke theksuar se ndjesia ishte e jashtëzakonshme dhe emocionuese.
Adelina numëron një karrierë të gjatë në skenë, me hite të shumta e tekste që kanë bërë bujë.
Në vitet e fundit është tërhequr nga projektet muzikore, për t’iu përkushtuar familjes. /Telegrafi/
