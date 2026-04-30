“A nuk bën të njëjtën gjë Arteta?”, Gerrard ia kthen legjendës së Arsenalit pasi e cilësoi si irrituese sjelljen e Simeones
Legjendat e futbollit anglezë u përplasën në studion e TNT Sports rreth sjelljes së trajnerëve në vijën anësore, me Mikel Arteta dhe Diego Simeone që u përmendën si shembuj. Ndërsa Steven Gerrard mbron shpërthimet pasionante, Martin Keown e konsideron një sjellje të tillë irrituese dhe shpërqendruese nga vetë loja.
Ish-kapiteni i Liverpoolit, Gerrard e ka mbrojtur sjelljen energjike të trajnerit argjentinas, duke pretenduar se kjo tregon përkushtim dhe mund të ketë një efekt pozitiv në ekip dhe te tifozët.
"Më pëlqen. Mendoj se ushqen si tifozët ashtu edhe lojtarët. Tregon se je plotësisht i përfshirë në lojë, se kujdesesh dhe se po lufton për lojtarët e tu”, ka thënë Gerrard.
Ai theksoi se nuk sheh asgjë të keqe në këtë, "përveç nëse e ekzagjeron dhe i fyen gjyqtarët".
Nga ana tjetër, ish-mbrojtësi i Arsenalit, Keown, shprehu një pikëpamje krejtësisht të kundërt. Ai e konsideron një sjellje të tillë "irrituese" dhe një shfaqje të panevojshme.
"Mendoj se është irrituese. Mendoj se këto lloj gjërash mund të trajtohen brenda dhomës së zhveshjes. Nuk dua ta shikoj. Mendoj se është një lloj shfaqjeje anësore", ka thënë Keown.
Ai përmendi ish-trajnerin e tij, Arsene Wenger, si një shembull të një qasjeje më të qetë. Diskutimi u zhvillua gjatë transmetimit të ndeshjes së Ligës së Kampionëve dhe u përqendrua te Arteta dhe Simeone, trajnerë të njohur për reagimet e tyre të gjalla.
Gerrard iu përgjigj me një shembull më të afërt që nuk e kritikon: “A nuk po bën Arteta të njëjtën gjë në Angli?” Keown e mbrojti veten duke theksuar se ai ende nuk e bën aq mirë sa Simeone, i cili është “kryesori” në të. /Telegrafi/