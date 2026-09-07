A mund ta thyejë Kane historinë dhe të fitojë Topin e Artë?
Harry Kane shihet si një nga favoritët kryesorë për të fituar Topin e Artë, ndërsa të martën pritet të publikohet lista e kandidatëve për çmimin prestigjioz.
Sulmuesi anglez vjen pas një sezoni të jashtëzakonshëm me Bayern Munichun dhe Anglinë, duke realizuar plot 73 gola, 61 me klubin dhe 12 me përfaqësuesen.
Me Bayern Munichun, Kane fitoi Bundesligën dhe Kupën e Gjermanisë, ndërsa me Anglinë arriti deri në vendin e tretë në Kupën e Botës.
Megjithatë, historia e Topit të Artë tregon se golat dhe statistikat individuale nuk kanë qenë gjithmonë të mjaftueshme.
Në vitet e fundit, suksesi në kompeticionet më të mëdha – veçanërisht Liga e Kampionëve, Kupa e Botës, Kampionati Evropian apo Copa America – ka pasur një ndikim të madh në votimin për çmimin.
Kane nuk arriti ta fitojë Ligën e Kampionëve, pasi Bayern u eliminua në gjysmëfinale nga Paris Saint-Germain.
Kjo mund të jetë një pengesë në garën me emra si Rodri, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Erling Haaland dhe Jude Bellingham.
Megjithatë, statistikat e Kane janë të jashtëzakonshme. Me 73 gola, ai ka regjistruar një nga sezonet më produktive në futbollin modern.
Vetëm Lionel Messi ka shënuar më shumë gola për klub dhe kombëtare në një sezon, me 82 realizime në edicionin 2011/12.
Nëse Kane fiton Topin e Artë, ai do të bëhej vetëm anglezi i pestë që e fiton këtë çmim, pas Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan dhe Michael Owen.
Historia mund të jetë kundër tij, por një sezon me 73 gola e bën Kane një kandidat të jashtëzakonshëm.
Tashmë mbetet në dorën e votuesve të vendosin nëse statistikat individuale do të mjaftojnë për ta kurorëzuar atë si futbollistin më të mirë në botë. /Telegrafi/