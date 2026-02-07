A këndoi Mariah Carey në hapjen e Lojërave Olimpike të Milanos? Kritikat po vërshojnë në internet
Mariah Carey nuk bëri emër me performancën e saj në ceremoninë e hapjes së Lojërave Olimpike Dimërore 2026 në Milano, dhe shumë menduan se ajo nuk këndoi drejtpërdrejt, ndërsa në të njëjtën kohë e gjetën performancën të mërzitshme.
Carey u shfaq në stadiumin San Siro në Milano si një nga interpretueset kryesore të ceremonisë, ku performoi një kombinim të këngës tradicionale italiane "Nel blu, dipinto di blu" dhe këngës së saj "Nothing Is Impossible" nga albumi "Here for It All".
Gjatë performancës, ajo mbante veshur një fustan të bardhë të shndritshëm me detaje argjendi dhe ishte nën dritën e prozhektorit ndërsa këndonte "Volare", e cila ishte një zgjedhje simbolike sepse kënga është një klasik i muzikës italiane të viteve 1950.
Kalimi i saj në këngën e saj "Nothing Is Impossible" përfshinte notat karakteristike të larta të "fishkëllimës", të cilat tradicionalisht janë pjesë e repertorit të saj.
Megjithatë, performanca tërhoqi edhe shumë kritika negative në mediat sociale, me kritikët që thanë se i mungonte entuziazmi dhe ishte e mërzitshme, duke marrë parasysh se ishte mjaft statike.
Disa gjithashtu shprehën dyshime se ajo po e hapte gojën ndaj një tingulli të pararegjistruar sepse dukej se nuk po jepte më të mirën e saj, veçanërisht duke mos arritur notën e saj të lartë karakteristike të "fishkëllimës", gjë që çoi në komente se performanca ishte një "katastrofë".
"Pse e sollën Mariah-n të qëndronte aty dhe të hapte gojën me një këngë të pararegjistruar, ndërkohë që shikonte në distancë dhe bënte sikur ishte e mërzitur?", "Ajo është e ngurtë, hap gojën me muzikën dhe bën sikur po lexon nga një sufler", "Faleminderit Laura Pausini që e bëre këtë ceremoni të mërzitshme pak më të mirë pas interpretimit katastrofik të Mariah Carey", ishin komentet.
Disa shikues vunë në dyshim gjithashtu pse u zgjodh një këngëtare amerikane për të performuar në eventin në Itali, ndërsa të tjerë komentuan se interpretuesit nga Italia dukeshin më të përshtatshëm në seksionin e programit.
Organizatorët e ceremonisë përfshinin muzikantë të tjerë të famshëm italianë, dhe përveç Mariah, në ceremoni performuan edhe yjet e muzikës italiane Andrea Bocelli dhe Laura Pausini. /Telegrafi/