Është mbyllur me emocione të mëdha edicioni i 70-të i Eurovision Song Contest, i mbajtur këtë vit në Vjenë. Fitues i Eurovision 2026 u shpall Bullgaria, e përfaqësuar nga DARA me këngën “Bangaranga”, duke grumbulluar 516 pikë.

Në vendin e dytë u rendit Izraeli, i përfaqësuar nga Noam Bettan me këngën “Michelle” me 343 pikë, ndërsa podiumin e plotësoi Rumania në vendin e tretë, me Alexandra Căpitănescu dhe këngën “Choke Me”, me 296 pikë.

Ndërkohë, Shqipëria me Alis dhe baladën “Nân” u rendit në vendin e 13-të, me 145 pikë, duke shënuar një rezultat solid në finalen e madhe.

Renditja e plotë finale (Eurovision 2026)

  1. Bullgaria – 516
  2. Izraeli – 343
  3. Rumania – 296
  4. Australia – 287
  5. Italia – 281
  6. Finlanda – 279
  7. Danimarka – 243
  8. Moldavia – 226
  9. Ukraina – 221
  10. Greqia – 220
  11. Franca – 158
  12. Polonia – 150
  13. Shqipëria – 145
  14. Norvegjia – 134
  15. Kroacia – 124
  16. Çekia – 113
  17. Serbia – 90
  18. Malta – 89
  19. Qiproja – 75
  20. Suedia – 51
  21. Belgjika – 36
  22. Lituania – 22
  23. Gjermania – 12
  24. Austria – 6
  25. Mbretëria e Bashkuar – 1

Me këtë fitore, Bullgaria shkroi histori në edicionin jubilar, ndërsa finalja e këtij viti në Vjenë u komentua gjerësisht për konkurrencën e fortë dhe rezultatet befasuese në renditjen përfundimtare. /Telegrafi/

