Renditja e plotë e shteteve në finalen e edicionit të 70-të të Eurovisionit
Është mbyllur me emocione të mëdha edicioni i 70-të i Eurovision Song Contest, i mbajtur këtë vit në Vjenë. Fitues i Eurovision 2026 u shpall Bullgaria, e përfaqësuar nga DARA me këngën “Bangaranga”, duke grumbulluar 516 pikë.
Në vendin e dytë u rendit Izraeli, i përfaqësuar nga Noam Bettan me këngën “Michelle” me 343 pikë, ndërsa podiumin e plotësoi Rumania në vendin e tretë, me Alexandra Căpitănescu dhe këngën “Choke Me”, me 296 pikë.
Ndërkohë, Shqipëria me Alis dhe baladën “Nân” u rendit në vendin e 13-të, me 145 pikë, duke shënuar një rezultat solid në finalen e madhe.
Renditja e plotë finale (Eurovision 2026)
- Bullgaria – 516
- Izraeli – 343
- Rumania – 296
- Australia – 287
- Italia – 281
- Finlanda – 279
- Danimarka – 243
- Moldavia – 226
- Ukraina – 221
- Greqia – 220
- Franca – 158
- Polonia – 150
- Shqipëria – 145
- Norvegjia – 134
- Kroacia – 124
- Çekia – 113
- Serbia – 90
- Malta – 89
- Qiproja – 75
- Suedia – 51
- Belgjika – 36
- Lituania – 22
- Gjermania – 12
- Austria – 6
- Mbretëria e Bashkuar – 1
Me këtë fitore, Bullgaria shkroi histori në edicionin jubilar, ndërsa finalja e këtij viti në Vjenë u komentua gjerësisht për konkurrencën e fortë dhe rezultatet befasuese në renditjen përfundimtare. /Telegrafi/