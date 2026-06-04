Nga Berlini në Barcelonë - Tayna sjell në YouTube dokumentarin që zbulon prapaskenat e albumit “Genesis”
Reperja e njohur, Tayna, ka shënuar një moment të rëndësishëm në karrierën e saj, duke festuar 8-vjetorin e saj artistik me një event të veçantë në Prizren, qytetin e saj të lindjes.
Në këtë mbrëmje festive, ajo mblodhi miq, familjarë dhe figura të njohura të skenës muzikore, për të ndarë jo vetëm suksesin e rrugëtimit të saj artistik, por edhe projektin më të ri muzikor.
Eventi u shoqërua me promovimin e albumit të saj të fundit “Genesis”, i cili ka tërhequr vëmendje të madhe në publik dhe në rrjetet sociale.
Foto: YouTube
Një nga momentet kryesore të mbrëmjes ishte shfaqja e dokumentarit të realizuar nga artistja, ku ajo sjell prapaskenat e punës, procesin krijues dhe udhëtimin e realizimit të albumit.
Në dokumentar përfshihen edhe xhirime nga qytete të ndryshme evropiane si Berlini dhe Barcelona, duke treguar nga afër përkushtimin dhe punën intensive pas projektit muzikor.
Foto: YouTube
Dokumentari tashmë është publikuar edhe në platformën YouTube, ku fansat mund ta ndjekin të plotë dhe të zbulojnë më shumë nga sfidat e puna e madhe që qëndron pas gjithë kësaj.
Ajo ka falënderuar publikun për mbështetjen e vazhdueshme, duke theksuar se ky 8-vjetor është vetëm një etapë e re drejt projekteve edhe më të mëdha në të ardhmen. /Telegrafi/
Foto: YouTube
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