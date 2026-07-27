“Dy netë që do t’i mbaj gjithmonë në zemër”, Rina Balaj me fjalë mirënjohjeje për Yll Limanin pas koncerteve në Prishtinë
Këngëtarja Rina Balaj ka ndarë emocionet e saj pas pjesëmarrjes si e ftuar speciale në dy netët e koncertit të Yll Limanit në Prishtinë.
Përmes një postimi në Instagram, Rina ka shprehur mirënjohjen e saj për këtë mundësi, duke i cilësuar këto dy mbrëmje si momente që do t’i mbajë gjithmonë në zemër.
“Dy netë që kom me i majt gjithmonë n’zemer. Prishtinë, u kon ni moment shumë i veçantë për mu me kon pjesë e ktyne koncerteve bashkë me Yllin”, ka shkruar artistja.
Foto: Instagram
Ajo ka falënderuar Yll Limanin për ftesën dhe mundësinë për të qenë pjesë e këtyre mbrëmjeve speciale, ndërsa ka shprehur mirënjohje edhe për ekipin Three60 Music për mbështetjen dhe përkushtimin.
Rina gjithashtu ka ndarë emocionet nga performanca e përbashkët para një publiku prej rreth 24 mijë personash, duke e cilësuar si një përjetim të jashtëzakonshëm.
“Kënaqësi shumë e madhe me e knu këngën tonë para 24 mijë vetave”, ka shkruar tutje.
Dy netët e koncertit të Limanit në Prishtinë u shënuan me atmosferë të veçantë, derisa prania e Balajt si mysafire speciale ishte një nga momentet e veçanta të mbrëmjeve. /Telegrafi/