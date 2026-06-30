A ia mohoi gjyqtari Gjermanisë një 'gol' të rregullt? Asistimi perfekt i Neuerit kundër Paraguait u anulua në mënyrë absurde
Në ndeshjen e fazës së 1/16-tës së Kupës së Botës midis Gjermanisë dhe Paraguait, ndodhi një incident i çuditshëm me gjyqtarin pas golit të barazimit.
Manuel Neuer e kapi topin pas një sulmi paraguaian dhe donte të rifillonte lojën menjëherë.
Portieri gjerman e hodhi topin përpara dhe papritmas Gjermania mund të kishte pasur një mundësi të madhe për kundërsulm.
Ai reagoi me shpejtësinë e rrufesë. Në vend që ta mbante topin, ai menjëherë e riktheu atë në lojë me një gjuajtje të gjatë me dorë.
Papritmas, u hap shumë hapësirë në sulm dhe një lojtar gjerman ishte i vetëm drejt portës me një mundësi një-me-një kundër portierit paraguaian.
Por pikërisht në atë moment, gjyqtari e ndaloi lojën. Sulmi u tërhoq dhe Gjermania duhej ta kthente topin nga fillimi në lojë.
Pse u ndal shfaqja në këtë mënyrë? Në shikim të parë, është e vështirë për t’u kuptuar.
Vendimi menjëherë shkaktoi reagime të ashpra në stol. Julian Nagelsmann ishte dukshëm i tërbuar, duke bërë gjeste të egra dhe duke bërtitur ndaj ekipit të gjyqtarëve. Trajneri i kombëtares qartësisht nuk mund ta kuptonte pse ky sulm i mundshëm gjerman ishte ndërprerë.
Përveç kësaj, Gjermania mendon se u dëmtua edhe në një rast tjetër, kur në kohën shtesë shënoi Jonathan Tah me kokë për epërsinë 2-1, por gjyqtari anuloi golin pas rishikimit të VAR-it për një faull në zonë ndaj portierit. /Telegrafi/