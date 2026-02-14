A e talli vërtet Diego Simeone Lamine Yamalin? Mësohen prapaskenat mbi gjestin e trajnerit argjentinas drejt spanjollit
Gjatë përballjes së Kupës së Mbretit mes Atletico Madrid dhe Barcelonës, një moment mes Diego Simeone dhe Lamine Yamal ndezi menjëherë spekulimet në rrjetet sociale.
Me rezultatin 3-0 në favor të Atleticos, shumë tifozë menduan se Simeone po e tallte talentin e ri katalanas duke i treguar tre gishta. Por një vështrim më i afërt i situatës sugjeron se gjithçka ishte shumë më lozonjare sesa provokuese.
Sekuenca nisi pasi Yamal u ndal me faull disa herë radhazi nga lojtarët e Atleticos. Ai iu drejtua gjyqtarit duke ngritur tre gishta për të treguar se ishte faulluar tri herë në të njëjtën seri aksionesh. Simeone reagoi duke ngritur gjithashtu tre gishta, në dukje në mënyrë shakaje. Të dy, si trajneri ashtu edhe lojtari, buzëqeshën pas shkëmbimit, duke lënë të kuptohet se nuk kishte asnjë prapavijë negative.
Megjithatë, disa analistë e kanë interpretuar gjestin edhe nga një këndvështrim taktik. Sipas kësaj teorie, “3” mund të ketë qenë një referencë ndaj trekëndëshit mbrojtës të Atleticos për ta neutralizuar Yamal – me Ruggerin në krahun e majtë, Hanckon në mbulim qendror dhe Marcos Llorenten në mesfushë për ndihmë shtesë. Ky trio do të kishte për detyrë ta kufizonte ndikimin e kërcënimit kryesor ofensiv të Barcelonës, sidomos në mungesë të Raphinhas.
Megjithatë, kjo mbetet vetëm një teori e pakonfirmuar. Buzëqeshja e përbashkët mes Simeones dhe Yamalit tregon se momenti ishte më shumë një ndërveprim i shkurtër njerëzor brenda tensionit të lojës sesa një tallje e qëllimshme.
🚨🎥 | Diego Simeone didn’t provoke Lamine Yamal by talking about the three goals. According to the channel @esport3, the exchange actually concerned an incident during which Lamine was claiming three fouls, which the referee ultimately didn’t award. pic.twitter.com/TwSQuvIsIY
— Access Yamal (@AccessYamal) February 13, 2026
Në fund, dy narrativa ekzistojnë paralelisht: ajo e tifozëve që panë provokim dhe ajo që sugjeron një detaj taktik. Por si shpesh në futboll, gjestet në fushë nuk janë gjithmonë aq dramatike sa duken në rrjetet sociale./Telegrafi