A e keni harruar Bennacerin? Ylli algjerian ndërpreu kontratën me Milanin, shikoni ku ka përfunduar
Ismael Bennacer ka ndërprerë kontratën me Milanin, duke i hapur rrugë transferimit të tij te Al-Gharafa në Ligën e Katarit.
Mesfushori algjerian ishte pjesë e Milanit që nga viti 2019 dhe gjatë kësaj periudhe regjistroi 178 paraqitje zyrtare me fanellën e “Rossonerëve”.
Megjithatë, Bennacer nuk ka luajtur për Milanin që nga sezoni 2024/25, pasi në periudhën e fundit të karrierës së tij ka qenë i huazuar te Marseille në Ligue 1 dhe te Dinamo Zagreb.
Bennacer ishte një nga lojtarët e rëndësishëm të Milanit në mesfushë dhe kishte regjistruar 31 paraqitje në kampionat në sezonin 2021/22, kur “Rossonerët” fituan titullin e Serie A për herë të parë pas 11 vitesh.
🚨🇶🇦 Ismael Bennacer will leave AC Milan by terminating contract and join Al Gharafa as free agent, as revealed this week.
Deal verbally agreed between all parties involved. 🇩🇿 https://t.co/OcTd1ujybi pic.twitter.com/Kfpky9Q4zm
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026
Megjithatë, algjeriani e pati të vështirë të rikthehej në formacionin e Milanit pas një lëndimi të rëndë në gju, të pësuar në fund të sezonit 2022/23.
Sipas gazetarit të njohur italian Gianluca Di Marzio, Bennacer tashmë ka ndërprerë kontratën me Milanin dhe pritet të vazhdojë karrierën te Al-Gharafa në elitën e futbollit të Katarit.
Kontrata e tij me Milanin ishte e vlefshme deri në fund të sezonit 2026/27, por palët kanë vendosur ta ndërpresin atë para kohe./Telegrafi/