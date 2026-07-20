“A e dëgjove këtë, Gianni?”, Trump i bën thirrje publike presidentit të FIFA-s për ta organizuar sërish Kupën e Botës
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka konfirmuar se SHBA-ja do të aplikojë "menjëherë" për të organizuar Kupën e Botës së ardhshme që do të jetë në dispozicion, pas suksesit të organizimit të turneut të vitit 2026 së bashku me Kanadanë dhe Meksikën.
Finalja e së dielës, ku Spanja mposhti Argjentinën për të fituar titullin e saj të dytë botëror, shënoi fundin e Kupës së Botës 2026. Trump ishte i pranishëm në stadium së bashku me presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino, duke marrë pjesë edhe në ceremoninë e ndarjes së trofeut.
“E kisha një ide për Giannin. Ai e nisi gjithë këtë dhe unë i thashë: 'Ne do ta organizojmë'. Dikush mund të mendonte se stadiumet do të mbeteshin bosh, por ndodhi e kundërta”.
“Mendoj se pjesëmarrja ishte 99.9 për qind, por ndoshta edhe kjo shifër është e gabuar, sepse stadiumet ishin të tejmbushura”.
Trump zbuloi gjithashtu se i kishte sugjeruar Infantinos që në të ardhmen të shpalleshin dy organizatorë njëherësh.
“I thashë: 'Shpalleni përsëri SHBA-në për herën tjetër dhe menjëherë edhe organizatorin pasardhës. Kjo do të ulte reagimet dhe befasinë'”.
“Pas shifrave që kemi parë, ne do të kërkojmë menjëherë ta organizojmë sërish Kupën e Botës. Duhet ta bëjmë përsëri dhe duhet të ndodhë sa jam ende unë këtu. A e dëgjove këtë, Gianni?”, shtoi Trump.
Pak ditë më parë, ai kishte deklaruar gjithashtu se do të dëshironte që FIFA ta rikthente Botërorin në SHBA, duke shtuar me shaka: “Këtë herë do ta lëmë jashtë Kanadanë dhe Meksikën”.
Kupa e Botës 2030 do të organizohet nga Maroku, Portugalia dhe Spanja, ndërsa tre ndeshje do të zhvillohen në Argjentinë, Paraguai dhe Uruguai për të shënuar 100-vjetorin e turneut.
Sipas rregullave të FIFA-s, konfederatat që organizojnë një Botëror nuk mund të kandidojnë për dy edicionet e ardhshme. Për këtë arsye, pas Botërorit 2026 në zonën CONCACAF dhe atij të vitit 2030 në Afrikë, Evropë dhe Amerikën e Jugut, turneu i vitit 2034 iu rezervua vendeve të Azisë ose Oqeanisë dhe organizimi iu besua Arabisë Saudite.
Kjo do t'i hapë rrugë Shteteve të Bashkuara të kandidojnë për organizimin e Kupës së Botës 2038, megjithëse deri më tani asnjë shtet nuk ka organizuar dy Botërorë brenda një periudhe prej vetëm 12 vitesh./Telegrafi/