Zyrtare: Kylian Mbappe mungon ndaj Barcelonës
Real Madridi ka konfirmuar se sulmuesi Kylian Mbappe nuk është në listën e të ftuarve ndaj Barcelonës.
Ylli francez nuk është shëruar në kohë pavarësisht spekulimeve të mediave se do të ishte i gatshëm për të startuar ndaj gjigantit katalunas.
Reali ka bërë publike listën e të ftuarve, ku nuk mungon as Aurelien Tchoumani, pavarësisht sherrit që kishte me Federico Valverden.
Lista e plotë:
Portierë: Courtois, Lunin, Mestre
Mbrojtësit: Alaba, Alexander-Arnold, Carreras, Garcia, Rudiger, Huijsen, Jimenez
Mesfushorë: Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Thiago, Cestero, Palacios
Sulmuesit: Vinicius, Gonzalo, Brahim Diaz, Mastantuono.
— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 10, 2026
Kujtojmë, përballja mes Barcelonës dhe Realit zhvillohet në “Camp Nou” nga ora 21:00./Telegrafi/