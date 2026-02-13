Zyrtare: Ismet Lushaku nënshkruan me klubin suedez Vasteras SK
Vasteras SK ka zyrtarizuar nënshkrimin e mesfushorit kosovar Ismet Lushaku, i cili do t’i bashkohet klubit si një përforcim i rëndësishëm për mesfushën.
Lushaku ka firmosur një kontratë që do të zgjasë deri në sezonin 2027.
Mesfushori vjen nga kampionati suedez, ku ka luajtur dy sezonet e fundit me Norrkopingun.
Përpara kësaj periudhe, ai ka përfaqësuar edhe skuadrën e Varbergs BoIS për dy sezone në elitën suedeze, ku ka grumbulluar gjithsej 96 paraqitje.
Drejtori sportiv i klubit, Billy Magnusson, ka shprehur entuziazmin për këtë transferim.
“Ismeti është një mesfushor qendror me shumë dëshirë për t’u rikthyer fuqishëm pas rënies nga kategoria me Norrkopingun”.
“Ai vjen me përvojën e nevojshme nga Allsvenskan dhe e di saktësisht çfarë kërkohet në këtë nivel”.
“Faktori që është nga Eskilstuna është gjithashtu shumë pozitiv për ne, sepse duam të ndërtojmë një ekip me rrënjë të forta lokale dhe lojtarë që kanë lidhje me rajonin”.
“Me Ismetin në skuadër, po rrisim konkurrencën në mesfushë dhe po sjellim cilësi dhe eksperiencë shtesë”, ka deklaruar Magnusson./Telegrafi/