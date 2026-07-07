Zvicra e Xhakës eliminon Kolumbinë, kalojnë në çerekfinale të Botërorit
Kombëtarja e Zvicrës ka siguruar një vend në çerekfinale të Kupës së Botës, pasi eliminoi Kombëtaren e Kolumbisë pas ekzekutimit të penalltive.
Pas 120 minutave lojë, rezultati mbeti i pandryshuar 0-0, ndërsa zviceranët u treguan më të saktë nga pika e bardhë, duke siguruar një përballje me kampionen në fuqi të botës, Kombëtaren e Argjentinës, në fazën e tetë skuadrave më të mira.
Pjesa e parë ishte e varfër në raste shënimi, me të dyja skuadrat që u treguan të kujdesshme dhe nuk morën shumë rreziqe.
Kolumbia krijoi rastin e parë serioz në minutën e 21-të, kur Gustavo Puerta provoi me një goditje të fortë nga buza e zonës, por Gregor Kobel reagoi në mënyrë fantastike, duke devijuar topin në goditje këndi.
Zvicra u kundërpërgjigj në minutën e 30-të. Pas një gabimi të mbrojtjes kolumbiane, Fabian Rieder doli në një pozitë të mirë për të shënuar, por portieri Gustavo Vargas bëri një pritje vendimtare, duke mbajtur portën e paprekur.
Edhe pjesa e dytë solli pak emocione, me të dyja skuadrat që u fokusuan më shumë në mbrojtje sesa në sulm. As dy vazhdimet prej nga 15 minutash nuk prodhuan gol, duke bërë që fituesi të vendosej nga penalltitë.
Nga pika e bardhë, futbollistët zviceranë u treguan më të qetë dhe më të saktë, duke siguruar kualifikimin në çerekfinale të Kupës së Botës me rezultat 4-3.
I saktë nga penalltia për Zvicrën ishte kapiteni Granit Xhaka.
Për Zvicrën, e udhëhequr nga kapiteni Granit Xhaka, tani e pret një sfidë gjigante ndaj Argjentinës së Lionel Messit, në një duel që pritet të jetë ndër më interesantët e këtij Botërori. /Telegrafi/