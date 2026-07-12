Zvicra barazon ndaj Argjentinës, por mbetet me dhjetë veta në fushë
Zvicra ka barazuar rezultatin ndaj Argjentinës në 1-1 në pjesën e dytë, por gjyqtari Joao Pinheiro përjashtoi nga loja Breeel Embolon.
Zvicra shtoi presionin në pjesën e dytë me disa raste, por goli erdhi në minutën e 67-të me Dan Ndoye që pranoi një asist perfekt nga Ricardo Rodriguez dhe me qetësi mposhti Emiliano Martinezin, duke e dërguar topin në këndin e poshtëm të portës.
Pak minuta më herët, Zvicra dy herë ishte shumë pranë golit të barazimit, por Martinez bëri një pritje fantastike ndaj goditjes me kokë të Ndoyes.
Ndeshja u tensionua në minutën e 70-të, kur Breel Embolo u bë protagonist pas një ndërhyrjeje të diskutueshme.
Gjyqtari Joao Pinheiro fillimisht e ndëshkoi me karton të verdhë Leaondro Paredesin, por pas konsultimit me VAR-in, ai largoi sulmuesin zviceran për simulim, pasi ky ishte kartoni i dytë në ndeshje, duke sjellë automatikisht përjashtimin me të kuq.
Pero qué coño es esto Infantino?
Falta de Argentina, revisa el VAR si es de Paredes o no y acaban expulsando a Embolo cuando ya le habían sacado una tarjeta que no era
Es un robo histórico a Suiza
pic.twitter.com/ERD0z32jAr https://t.co/tO2Q6arIoE
— polilla (@fantasypolillas) July 12, 2026
Zvicra mbetet me 10 lojtarë, ndërsa sfida tashmë është e barabartë në rezultat. /Telegrafi/