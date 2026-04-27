Zoe Saldana rrëfen sfidat si nënë e tre djemve: Meshkujt janë më të ndjeshëm se sa duken
Aktorja amerikane, Zoe Saldana, ka folur hapur për sfidat e rritjes së djemve të saj, duke pranuar se është sfiduese në një shoqëri që shpesh nuk e kupton ose nuk e mbështet butësinë dhe ndjeshmërinë e emocioneve mashkullore.
Saldana, e cila është nëna e binjakëve 11-vjeçarë Cya dhe Bowie dhe Zenit 9-vjeçar, i tha Page Six se është e vështirë t’i mbrosh djemtë nga ajo që ajo e përshkroi si një ndikim i fortë dhe ndërhyrës i jashtëm, ndërkohë që ruan butësinë e tyre dhe ndërton qëndrueshmëri.
"Ka kaq shumë zhurmë përreth nesh, dhe ajo zhurmë është shumë e pranishme dhe bindëse.
Është vërtet e vështirë t'i mbrosh ata nga e gjithë kjo dhe në të njëjtën kohë t'i ndihmosh të mbajnë zemrat e tyre të buta dhe mendjet e tyre elastike", tha ajo.
Aktorja, e cila është me prejardhje dominikane dhe portorikane dhe bashkëshorti i së cilës, Marco Perego, është nga Italia, thotë se është krenare për trashëgiminë e djemve të saj, por në fund të fundit ajo thjesht dëshiron që ata të rriten për t'u bërë njerëz normalë dhe të edukuar.
"Burrat janë lule delikate. Ata mund të jenë shumë elastikë, por janë gjithashtu shumë delikatë. Misioni im është ta ruaj këtë për ta", shtoi tutje.
Zoe u përfshi në listën e Time 100 të njerëzve më me ndikim në botë për vitin 2026.
Bashkëpunëtori i saj i hershëm, regjisori James Cameron, e përshkroi atë si një 'fenomen'.
"Për të gjithë ne që e njohim, ajo është personi më i hijshëm, besnik, i sjellshëm dhe mbrojtës, nëna, gruaja, shoqja.
Zoe ecën me hir dhe bukuri në jetën dhe punën e saj, duke na ngritur lart të gjithëve që prek", shkroi Cameron. /Telegrafi/