Zhvillime të reja rreth të ardhmes së Granit Xhakës – ylli shqiptar ka marrë vendimin final
Sipas raportimeve të fundit nga Sky Sports News, Granit Xhaka ka vendosur të vazhdojë karrierën e tij te Sunderland, duke i dhënë fund spekulimeve për një transferim të mundshëm drejt Chelseat.
Mesfushori dhe kapiteni i Sunderlandit ishte në radar të klubit londinez, i cili kishte paraqitur një ofertë për shërbimet e tij. Megjithatë, kjo ofertë u refuzua menjëherë, me “Black Cats” që e kanë bërë të qartë se lojtari nuk ishte kurrë në shitje.
Sipas burimeve, Xhaka fillimisht ishte i tërhequr nga ideja e një ribashkimi me Xabi Alonso, me të cilin kishte punuar më parë te Bayer Leverkusen, ku kishin arritur sukses të madh. Kjo e kishte bërë atë të hapur për të shqyrtuar opsionin e largimit.
Megjithatë, pas diskutimeve me drejtuesit e klubit, mesfushori ka rikonfirmuar përkushtimin e tij ndaj Sunderlandit dhe ka vendosur të mbetet në “Wearside”.
Granit Xhaka has reaffirmed his commitment to Sunderland and wishes to remain on Wearside after a bid from Chelsea was rejected. 🐈⬛ pic.twitter.com/IHrxM6XQ8A
— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 3, 2026
Një rol të rëndësishëm në vendimin e tij kanë luajtur edhe ambiciet e klubit për të garuar në kompeticionet evropiane sezonin e ardhshëm, si dhe projekti afatgjatë i Sunderlandit.
Po ashtu, marrëdhënia e Xhakës me tifozët dhe lidhja e tij me klubin janë përmendur si faktorë kyç në vendimin për të vazhduar aventurën në “Stadium of Light”.
Sunderland e konsideron Xhakën një figurë shumë të rëndësishme si në fushë ashtu edhe jashtë saj dhe pret që ai të ketë një rol kyç në sezonin e ardhshëm./Telegrafi/