Zelensky thyen heshtjen, tregon sa ushtarë ka humbur Ukraina në luftë
Numri i ushtarëve ukrainas të vrarë në fushën e betejës në katër vitet e luftës me Rusinë është 55,000, ka njoftuar presidenti ukrainas presidenti Volodymyr Zelensky.
Zelensky e njoftoi shifrën në një intervistë me televizionin France 2 të mërkurën.
Përveç kësaj, një numër i madh njerëzish konsiderohen zyrtarisht të zhdukur.
Ndërsa si Kievi ashtu edhe Moska kanë publikuar rregullisht vlerësime të humbjeve të palës tjetër, ato kanë hezituar të japin detaje për të vetat.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka udhëhequr përpjekjet për t'i dhënë fund luftës që filloi me agresionin rus në Ukrainë më 22 shkurt 2022.
Të dërguarit specialë amerikanë, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, dhëndri i Trumpit, zhvilluan bisedime me negociatorët rusë dhe ukrainasë në kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Abu Dhabi, për të dytën ditë të enjten, në një përpjekje për të diskutuar detajet e marrëveshjes së paqes të propozuar nga SHBA.
Ishte takimi i dytë i tillë trepalësh dhe bisedimet kishin qenë "të detajuara dhe produktive", sipas Witkoff, “por mbetet punë e rëndësishme për t'u bërë".
Çështja më e vështirë është territori, me Rusinë që kërkon që Ukraina të lëshojë pjesën tjetër të rajonit lindor industrial të Donbasit.
Ndryshe, herën e fundit që Zelensky dha një përditësim mbi viktimat e Ukrainës ishte në dhjetor 2024, kur ai i përcaktoi vdekjet në 43,000. /Telegrafi/