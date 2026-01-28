Zelensky paralajmëron se Rusia po përgatit një 'sulm të ri masiv'
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se inteligjenca e vendit të tij tregon se Rusia po përgatit një sulm tjetër në shkallë të gjerë.
Kreu i shtetit e tha këtë në fjalimin e tij të mbrëmjes, raporton Ukrinform, përcjell Telegrafi.
"Ne gjithashtu e dimë se rusët po përgatiten për një sulm të ri - inteligjenca jonë e tregon këtë. Tani Shtetet e Bashkuara, Evropa dhe të gjithë partnerët tanë duhet të kuptojnë se si kjo diskrediton bisedimet diplomatike", citohet të ketë thënë Zelensky.
Ai vuri në dukje se kur sulmet ruse vazhdojnë dhe sulmet vazhdojnë, është e vështirë për njerëzit të ndiejnë se diplomacia është konstruktive dhe e aftë të japë rezultate.
"Kushdo që dëshiron vërtet paqe duhet të mendojë se si të sigurojë që rusët po përgatiten jo për sulme të reja masive, por për t'i dhënë fund luftës. Bota ka fuqinë ta bëjë këtë të ndodhë”.
“Ne thjesht duhet ta përdorim atë fuqi - për hir të paqes. Falënderoj të gjithë ata që i qasen situatës pikërisht në këtë mënyrë", ka shtuar presidenti Zelensky.
Deklaratat e tij vijnë pasi të mërkurën, më 28 janar, forcat ruse bombarduan dhe kryen sulme me dronë në distriktet Kamianske, Nikopol, Pavlohrad, Kryvyi Rih dhe Synelnykove në rajonin e Dnipropetrovsk. /Telegrafi/