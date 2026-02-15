Zelensky njofton paketa të reja mbështetjeje për Ukrainën
Presidenti Volodymyr Zelensky njoftoi paketa të reja mbështetjeje që Ukraina do të marrë nga partnerët e saj.
Sipas Ukrinform, ai e deklaroi këtë në fjalimin e tij të mbrëmjes pas pjesëmarrjes së tij në Konferencën e Sigurisë në Mynih.
"Pati shumë takime, dhe më e rëndësishmja - do të ketë paketa të reja mbështetjeje për Ukrainën. Prioriteti kryesor janë raketat për mbrojtjen ajrore, për mbrojtjen nga raketat balistike. Kjo ka qenë çështja numër një gjatë gjithë këtij dimri, siç e dini. Kjo është arsyeja pse e diskutuam në Mynih me pothuajse çdo udhëheqës që mund të na ndihmojë vërtet. Gjithashtu me Marco Rubio, Sekretarin e Shtetit të SHBA-së", ka thënë ai.
Ai shprehu shpresën se marrëveshjet do të funksionojnë siç është menduar.
Mbrojtja ajrore, theksoi Zelensky, është një domosdoshmëri e përditshme.
Siç raportoi Ukrinform, gjatë fjalimit të tij në Konferencën e Sigurisë në Mynih, Zelensky u tregoi politikanëve evropianë një vizualizim të sulmit masiv të kryer nga forcat ruse kundër Ukrainës natën e 12 shkurtit. /Telegrafi/