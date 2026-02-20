Zelensky konfirmon lëshime në negociatat për paqe me Rusinë
Volodomyr Zelensky ka ndarë disa komente interesante në lidhje me negociatat me Rusinë mbi një zgjidhje të mundshme për t'i dhënë fund luftës.
Ndërsa ekziston një skepticizëm i përhapur nëse Vladimir Putin ka ndonjë qëllim të vërtetë për të arritur një marrëveshje, presidenti ukrainas theksoi se vendi i tij ishte "gati për kompromise të vërteta".
Megjithatë, ai i tha gazetës japoneze Kyodo News se Kievi refuzoi të pranonte "ultimatume nga rusët vazhdimisht", shkruan skynews.
"Qëndroni aty ku qëndrojmë ne - ky është një kompromis i madh", tha Zelensky, duke konfirmuar në thelb raportet se Ukraina është ofruar të ngrijë linjat aktuale të konfliktit si pjesë e çdo marrëveshjeje.
"Ata morën pothuajse 20% të territorit tonë dhe ne jemi të gatshëm të flasim për paqen në këtë moment”, shtoi ai.
“Ky është një kompromis i madh. Çfarë na ofron Rusia si kompromis? Çfarë janë të gatshëm të bëjnë? Ne jemi të gatshëm për kompromise të vërteta. Por jo kompromise me koston e pavarësisë dhe sovranitetit tonë. Ne jemi të gatshëm të flasim për kompromise me Shtetet e Bashkuara. Por jo për të marrë ultimatume nga rusët përsëri e përsëri. Ata janë agresorët. Të gjithë e kanë pranuar këtë”, vazhdoi Zelensky.
“Ata thanë jemi të gatshëm të mos pushtojmë rajonet tuaja të tjera. Por është terrorizëm. Edhe ajo gjuhë, është terrorizëm. Jam gati të mos ju vras - na jepni gjithçka. Çfarë do të thotë kjo? Nuk është kompromis. Ky është ultimatum. Kjo është arsyeja pse thashë: Ne jemi të gatshëm për kompromise që respektojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, ushtrinë tonë, popullin tonë dhe fëmijët tanë. Por ne nuk jemi të gatshëm për ultimatume”, përfundoi lideri ukrainas. /Telegrafi/