Zelensky i Ukrainës: Kemi edhe disa ide se si ta përfundojmë luftën me Rusinë
Presidenti Volodymyr Zelensky ka deklaruar se ka perspektiva për një zgjidhje paqësore në luftën e Rusisë kundër Ukrainës.
Presidenti ukrainas e tha këtë në një intervistë me New York Post, raporton Ukrinform, përcjell Telegrafi.
“Unë besoj se në këtë luftë të Rusisë kundër Ukrainës, ka perspektiva për një zgjidhje paqësore. Sigurisht që ka momente frustrimi, çështje të brendshme, ndërlikime të lidhura me luftën, të gjitha llojet e problemeve. Por megjithatë, duhet të kuptojmë një gjë: Ukraina dëshiron paqe, presidenti (Donald) Trump dëshiron paqe – që do të thotë se ne jemi aleatë në këtë çështje dhe nuk duhet të ketë dyshim për këtë. Ne duhet të ecim drejt këtij qëllimi”, tha Zelensky.
Ai theksoi se Ukraina dëshiron paqe shumë më tepër se Putini.
“Megjithatë, Putini bën gjithçka që të duket sikur ai dëshiron paqe dhe Ukraina jo. Këto janë sinjale që ai i dërgon Amerikës. Kjo nuk është e vërtetë; është manipulim. Dua shumë që SHBA-të të na besojnë, sepse ne jemi partnerët e tyre. Edhe kur nevojitej ndihmë në Lindjen e Mesme, ne iu përgjigjëm menjëherë kërkesës. Kjo është thelbi i të qenit aleatë”, ka thënë më tej presidenti ukrainas.
Ai theksoi se çdo ditë duhet të kërkohen mundësi për një marrëveshje paqeje.
“Ndoshta në prill-maj”: Gjenerali polak paralajmëron se Rusia mund të bëjë së shpejti një provokim kundër një vendi të NATO-s
Për këtë, shtoi ai, është i nevojshëm një takim me amerikanët.
“Kemi edhe disa ide se si mund ta detyrojmë këtë luftë të përfundojë”.
Kujtojmë se bisedimet e mëparshme trepalëshe midis Ukrainës, Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë u zhvilluan në Gjenevë më 17-18 shkurt.
Më 9 mars, Zelensky tha se për shkak të zhvillimeve rreth Iranit, bisedimet e reja trepalëshe midis delegacioneve të Ukrainës, SHBA-së dhe Rusisë, të cilat ishin planifikuar për në fillim të marsit, u shtynë me sugjerimin e palës amerikane.
Më 11 mars, i dërguari i presidentit të SHBA-së, Steve Witkoff, tha se ai tashmë sheh shenja të një pike kthese në negociatat për t'i dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, duke vënë në dukje se palët janë "të rraskapitura".
Zelensky tha gjithashtu se takimi trepalësh i planifikuar në Shtetet e Bashkuara mbetet i pasigurt, pasi delegacioni rus "nuk është gati të fluturojë për në Amerikë". /Telegrafi/