Zbulohet sekreti i ekipit kombëtar më të lumtur në Kupën e Botës: Ata ndajnë dhoma me gra dhe dashurat e tyre
Ndërsa shumica e përfaqësueseve në Kupën e Botës i mbajnë lojtarët larg familjeve gjatë turneut, Curacao ka zgjedhur një qasje krejtësisht ndryshe.
Përfaqësuesja nga Karaibet, që po merr pjesë për herë të parë në një Kupë Bote, u ka lejuar futbollistëve të qëndrojnë në të njëjtin hotel me gratë, partneret dhe fëmijët e tyre gjatë turneut në Shtetet e Bashkuara.
Ky vendim u shpjegua nga mjekja e ekipit, Suzanne Huurman, e vetmja mjeke femër mes përfaqësueseve pjesëmarrëse në Kupën e Botës.
“Lojtarët mund të ndajnë dhomën me një bashkëlojtar ose me familjen e tyre. Kur kanë fëmijë, familja merr një dhomë shtesë. Curacao është një vend i vogël dhe shumë i orientuar drejt familjes, ndaj donim ta bënim më të lehtë për lojtarët tanë që të përballonin qëndrimin larg shtëpisë”, tha Huurman.
DR SUZANNE HUURMAN
The Curacao football team doctor made history as she is the only female lead team doctor among all 48 nations at the FIFA World Cup 2026.
She has worked with Real Madrid, PSV medical team.
What An Inspiration 🥹🥹🥹
No matter how long it takes, one day, I… pic.twitter.com/X5WSbTF1w7
— SportsDokita (Odogwu ☝️) (@Sports_Doctor2) June 23, 2026
Ndikimi pozitiv
Ajo theksoi se prania e familjarëve ka ndikim pozitiv në gjendjen psikologjike të lojtarëve gjatë një turneu të gjatë dhe të lodhshëm.
“Besoj se intimiteti dhe koha e kaluar me familjen ndihmojnë shumë, sidomos në aspektin emocional. Prania e njerëzve të dashur zvogëlon nostalgjinë dhe stresin, duke sjellë qetësi dhe ekuilibër”, shtoi ajo.
Federata e Futbollit e Curacaos shkoi edhe më tej, duke mbuluar shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit për familjet e lojtarëve.
Drejtuesit e federatës vlerësuan se për shumë futbollistë do të ishte e vështirë të përballonin financiarisht qëndrimin disa-javor të familjarëve në Shtetet e Bashkuara, ndaj vendosën t’i mbështesin plotësisht.
Curacao, një nga historitë më të bukura të Botërorit
Edhe pse ka grumbulluar vetëm një pikë në dy ndeshjet e para, Curacao është kthyer në një nga historitë më interesante të Kupës së Botës 2026.
Në qendër të vëmendjes është portieri Elroy Room, i cili realizoi 15 pritje në barazimin 0-0 ndaj Ekuadorit, duke vendosur një rekord të ri të Kupës së Botës që nga momenti kur kanë filluar të regjistrohen statistikat e detajuara.
Paraqitja e tij bëri jehonë të madhe në rrjetet sociale, ndërsa numri i ndjekësve të tij në Instagram u rrit nga rreth 120 mijë në më shumë se 1 milion brenda pak ditësh.
Për vendin më të vogël që është kualifikuar ndonjëherë në Kupën e Botës, pjesëmarrja mes elitës së futbollit botëror përbën tashmë një sukses historik. /Telegrafi/