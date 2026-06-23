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Ndërsa shumica e përfaqësueseve në Kupën e Botës i mbajnë lojtarët larg familjeve gjatë turneut, Curacao ka zgjedhur një qasje krejtësisht ndryshe.

Përfaqësuesja nga Karaibet, që po merr pjesë për herë të parë në një Kupë Bote, u ka lejuar futbollistëve të qëndrojnë në të njëjtin hotel me gratë, partneret dhe fëmijët e tyre gjatë turneut në Shtetet e Bashkuara.

Ky vendim u shpjegua nga mjekja e ekipit, Suzanne Huurman, e vetmja mjeke femër mes përfaqësueseve pjesëmarrëse në Kupën e Botës.

“Lojtarët mund të ndajnë dhomën me një bashkëlojtar ose me familjen e tyre. Kur kanë fëmijë, familja merr një dhomë shtesë. Curacao është një vend i vogël dhe shumë i orientuar drejt familjes, ndaj donim ta bënim më të lehtë për lojtarët tanë që të përballonin qëndrimin larg shtëpisë”, tha Huurman.


Ndikimi pozitiv

Ajo theksoi se prania e familjarëve ka ndikim pozitiv në gjendjen psikologjike të lojtarëve gjatë një turneu të gjatë dhe të lodhshëm.

“Besoj se intimiteti dhe koha e kaluar me familjen ndihmojnë shumë, sidomos në aspektin emocional. Prania e njerëzve të dashur zvogëlon nostalgjinë dhe stresin, duke sjellë qetësi dhe ekuilibër”, shtoi ajo.

Federata e Futbollit e Curacaos shkoi edhe më tej, duke mbuluar shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit për familjet e lojtarëve.

Drejtuesit e federatës vlerësuan se për shumë futbollistë do të ishte e vështirë të përballonin financiarisht qëndrimin disa-javor të familjarëve në Shtetet e Bashkuara, ndaj vendosën t’i mbështesin plotësisht.

Curacao, një nga historitë më të bukura të Botërorit

Edhe pse ka grumbulluar vetëm një pikë në dy ndeshjet e para, Curacao është kthyer në një nga historitë më interesante të Kupës së Botës 2026.

Në qendër të vëmendjes është portieri Elroy Room, i cili realizoi 15 pritje në barazimin 0-0 ndaj Ekuadorit, duke vendosur një rekord të ri të Kupës së Botës që nga momenti kur kanë filluar të regjistrohen statistikat e detajuara.

Paraqitja e tij bëri jehonë të madhe në rrjetet sociale, ndërsa numri i ndjekësve të tij në Instagram u rrit nga rreth 120 mijë në më shumë se 1 milion brenda pak ditësh.


Për vendin më të vogël që është kualifikuar ndonjëherë në Kupën e Botës, pjesëmarrja mes elitës së futbollit botëror përbën tashmë një sukses historik. /Telegrafi/

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