Zbulohet formacioni më i vjetër dhe më i ri i Kupës së Botës – dy botë krejt të ndryshme
Platforma e njohur sportive 365scores ka përpiluar ekipet ideale të lojtarëve më të vjetër dhe më të rinj të futbollit që do të garojnë në Kupën e Botës.
Në një ekip ideal veteranësh, linja sulmuese duket shumë e fuqishme. Edin Dzeko i bën shoqëri ikonave planetare Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo.
Formacioni i formacionit më të vjetër në turne duket kështu:
Portier: Craig Gordon (Skoci)
Mbrojtja: Michael Boxall (Zelanda e Re), Nicolas Otamendi (Argjentinë), Stopira (Kepi i Gjelbër), Yuto Nagatomo (Japoni)
Mesfusha: Luka Modric (Kroaci), Alberto Quintero (Panama), Tim Ream (SHBA)
Sulmi: Edin Dzeko (Bosnje), Lionel Messi (Argjentinë), Cristiano Ronaldo (Portugali)
Formacioni më i ri në turne përbëhet nga:
Portieri: Mladen Jurkas (Bosnje)
Mbrojtja: Luka Vuskovic (Kroaci), Tyler Harrington (Australi), Behruz Karimov (Uzbekistan), Gilberto Mora (Meksikë)
Mesfusha: Ayyoub Bouaddi (Marok), Alassane Ndiaye (Senegal), Jindrich Sochurek (Republika Çeke)
Sulmues: Kerim Alajbegovic (Bosnje), Ibrahim Hamza (Egjipt), Amara Mbaye (Senegal).
/Telegrafi/