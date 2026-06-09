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Platforma e njohur sportive 365scores ka përpiluar ekipet ideale të lojtarëve më të vjetër dhe më të rinj të futbollit që do të garojnë në Kupën e Botës.

Në një ekip ideal veteranësh, linja sulmuese duket shumë e fuqishme. Edin Dzeko i bën shoqëri ikonave planetare Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo.

Formacioni i formacionit më të vjetër në turne duket kështu:

Portier: Craig Gordon (Skoci)

Mbrojtja: Michael Boxall (Zelanda e Re), Nicolas Otamendi (Argjentinë), Stopira (Kepi i Gjelbër), Yuto Nagatomo (Japoni)

Mesfusha: Luka Modric (Kroaci), Alberto Quintero (Panama), Tim Ream (SHBA)

Sulmi: Edin Dzeko (Bosnje), Lionel Messi (Argjentinë), Cristiano Ronaldo (Portugali)

Formacioni më i ri në turne përbëhet nga:

Portieri: Mladen Jurkas (Bosnje)

Mbrojtja: Luka Vuskovic (Kroaci), Tyler Harrington (Australi), Behruz Karimov (Uzbekistan), Gilberto Mora (Meksikë)

Mesfusha: Ayyoub Bouaddi (Marok), Alassane Ndiaye (Senegal), Jindrich Sochurek (Republika Çeke)

Sulmues: Kerim Alajbegovic (Bosnje), Ibrahim Hamza (Egjipt), Amara Mbaye (Senegal).

/Telegrafi/

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