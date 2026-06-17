Zbulohet formacioni i Anglisë kundër Kroacisë, Tuchel përgatit dy befasi
Përpara ndeshjes së sotme (e mërkurë) midis Kombëtares së Anglisë dhe asaj të Kroacisë, duket se formacioni titullar i “Tre Luanëve” është publikuar.
Trajneri Thomas Tuchel me sa duket ka vendosur të luajë me të njëjtin formacion që luajti në miqësoren kundër Kosta Rikës. Kjo do të thotë që ylli i Arsenalit, Bukayo Saka, dhe mbrojtësi i Manchester Cityt, Marc Guehi, i cili konsiderohej një titullar i sigurt, do të mbeten në stol.
Linja mbrojtëse më e përfolur është ajo ku Guehi do të nisë ndeshjen më të vështirë të Anglisë në grup nga stoli. Ky është një vendim i rëndësishëm nga Tuchel, i cili i ka besuar katërshes së mbrojtjes Nico O'Reilly, John Stones, Ezri Konsa dhe Reece James. Jordan Pickford, siç pritej, e ka mbajtur vendin e tij në portë, për të cilin ky do të jetë turneu i katërt i madh radhazi si portier i parë.
Në zemër të mesfushës, siç ishte parashikuar, do të luajnë zv.kapiteni Declan Rice dhe Elliot Anderson. Kjo zgjidhi edhe dilemën në lidhje me pozicionin e mesfushorit sulmues - ylli i Real Madridit, Jude Bellingham, do të ketë një shans që nga minuta e parë, ndërsa Morgan Rogers do të presë shansin e tij nga stoli.
Lojtari i Barcelonës, Anthony Gordon, kishte avantazhin në krahun e majtë, ndërsa në krahun e djathtë, sipas disa raportimeve, Noni Madueke i Arsenalit do të luajë në vend të Sakës. Pozicioni i sulmuesit klasik nuk ka qenë kurrë në dyshim; kapiteni dhe ylli i Anglisë, Harry Kane, do t'i udhëheqë Tre Luanët në ndeshjen hapëse të turneut. /Telegrafi/