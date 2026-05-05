Zbulohet buxheti i transferimeve të verës së Interit, synohet pesë apo gjashtë nënshkrime
Pronarët e Interit kanë vënë tashmë në dispozicion 40-50 milionë euro për afatin kalimtar të verës, por buxheti do të rritet me shitjen e disa lojtarëve, veçanërisht të Alessandro Bastonit.
Interi tashmë po përgatitet të forcojë ekipin e tyre për sezonin 2026/27, pasi fitoi Scudetton e 21-të këtë sezon.
Sipas Gazzetta dello Sport, pronarët e klubit Oaktree i kanë informuar tashmë drejtorët për buxhetin e transferimeve për verën, i cili do të jetë midis 40 dhe 50 milionë euro.
Kampionët e Serie A pritet të bëjnë ndryshime të rëndësishme, veçanërisht në mbrojtje, me Yann Sommer, Matteo Darmian, Francesco Acerbi dhe Stefan De Vrij që do të largohen në fund të kontratave të tyre në qershor.
Nerazzurrët tashmë janë lidhur me qendërmbrojtësin e Liverpoolit, Giovanni Leoni, i cili luajti nën drejtimin e Cristian Chivu te Parma sezonin e kaluar.
Strategjia e Interit në mbrojtje do të varet kryesisht nga qëndrimi i Bastoni përtej verës. Presidenti Beppe Marotta ka konfirmuar interesin e Barcelonës për qendërmbrojtësin italian, por Nerazzurrët nuk kanë marrë asnjë propozim zyrtar.
Qendërmbrojtësi i Sassuolos, Tarik Muharemovic, ka arritur tashmë një marrëveshje me Nerazzurrët, por bisedimet klub me klub ende nuk janë në një fazë të avancuar.
Mesfushori me përvojë Henrikh Mkhitaryan pritet gjithashtu të largohet në fund të kontratës së tij në qershor, dhe sipas Gazzetta dello Sport, Curtis Jones është një tjetër lojtar i Liverpoolit i synuar nga Nerazzurrët.
Guglielmo Vicario i Tottenhamit është identifikuar si prioritet për të zëvendësuar Yann Sommer.
Sipas mediumit italian, Interi dhe Chivu madje mund të vendosin ta riformësojnë ekipin, duke bërë nënshkrime të përshtatshme për një mbrojtje me katër lojtarë.
Në këtë skenar, Marco Palestra, në pronësi të Atalantës, është një objektiv kryesor, pasi italiani mund të luajë ose si mbrojtës i krahut ose si sulmues i krahut.
Siç raportohet nga Corriere dello Sport, Interi ende shpreson të nënshkruajë me Nico Paz nga Real Madridi në verë, pasi argjentinasi pritet të kthehet në Bernabeu nga Como në fund të sezonit aktual. /Telegrafi/