Zbulohen trajnerët më të paguar në Kupën e Botës 2026
Kupa e Botës 2026 ka nisur me pritshmëri të mëdha, teksa për herë të parë në histori turneu po zhvillohet me 48 kombëtare pjesëmarrëse.
Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Meksika janë mikpritëset e edicionit më të madh të organizuar ndonjëherë nga FIFA, ndërsa vëmendja e tifozëve është e përqendruar jo vetëm te futbollistët, por edhe te trajnerët që do të udhëheqin ekipet në garën për trofeun më prestigjioz në futboll.
Shumë prej kombëtareve favorite kanë në krye emra të njohur të futbollit evropian dhe botëror, trajnerë që gjatë karrierës së tyre kanë fituar trofe të mëdhenj në nivel klubesh dhe që tani synojnë të shkruajnë histori edhe me ekipet kombëtare.
Sipas të dhënave të publikuara nga Calcio e Finanza, trajneri më i paguar i këtij Botërori është Carlo Ancelotti. Italiani, i cili mori drejtimin e Brazilit pas përfundimit të aventurës së tij të suksesshme te Real Madridi, përfiton plot 10 milionë euro në vit, një shifër që e vendos larg në krye të renditjes.
Ancelotti konsiderohet si një nga trajnerët më të suksesshëm në historinë e futbollit dhe Federata Braziliane nuk ka kursyer për ta sjellë atë në krye të Seleçaos, me synimin e qartë për ta rikthyer kombëtaren te titulli botëror.
Pas tij renditet Thomas Tuchel, i cili drejton Anglinë. Gjermani përfitonte 5.8 milionë euro në vit para rinovimit të fundit të kontratës së tij dhe mbetet një nga trajnerët më të vlerësuar në futbollin evropian.
Anglia shihet si një nga pretendentet kryesore për trofeun dhe presioni mbi Tuchel është jashtëzakonisht i madh.
Vendin e tretë e mban Mauricio Pochettino, i cili udhëheq kombëtaren e Shteteve të Bashkuara. Argjentinasi përfiton rreth 5 milionë euro neto në vit dhe ka për detyrë të udhëheqë vendin organizator drejt një paraqitjeje historike në këtë Botëror.
Në mesin e pesë trajnerëve më të paguar janë edhe Julian Nagelsmann i Gjermanisë dhe Roberto Martinez i Portugalisë. Të dy konsiderohen ndër trajnerët më modernë të futbollit aktual dhe pritet të kenë rol të rëndësishëm në ecurinë e skuadrave të tyre në turne.
Ndërkohë, lista përfshin edhe emra me përvojë të jashtëzakonshme si Didier Deschamps, kampioni i botës me Francën në vitin 2018, Marcelo Bielsa, i njohur për filozofinë e tij unike të lojës, si dhe Ronald Koeman, i cili vazhdon të jetë një figurë e rëndësishme në futbollin holandez.
Interesant është fakti se kampionët në fuqi të botës, Argjentina, nuk kanë përfaqësues në mesin e dhjetë trajnerëve më të paguar të turneut.
E njëjta gjë vlen edhe për Spanjën, një tjetër kombëtare që konsiderohet mes favoriteve për të shkuar larg në garë.
Megjithatë, historia e Kupës së Botës ka treguar se paga nuk garanton sukses. Në shumë raste, trajnerë me paga më modeste kanë arritur rezultate më të mëdha sesa kolegët e tyre më të paguar.
Për këtë arsye, vëmendja tani zhvendoset në fushë, ku trajnerët do të duhet të dëshmojnë se investimi i bërë tek ata ka qenë i justifikuar.
Renditja e plotë e trajnerëve më të paguar në Kupën e Botës 2026
1. Carlo Ancelotti (Brazil) – 10 milionë euro në vit
2. Thomas Tuchel (Angli) – 5.8 milionë euro në vit
3. Mauricio Pochettino (SHBA) – 5 milionë euro në vit
4. Julian Nagelsmann (Gjermani) – 4.9 milionë euro në vit
5. Roberto Martinez (Portugali) – 4 milionë euro në vit
6. Didier Deschamps (Francë) – 3.8 milionë euro në vit
7. Marcelo Bielsa (Uruguaj) – 3.5 milionë euro në vit
8. Ronald Koeman (Holandë) – 3 milionë euro në vit
9. Jesse Marsch (Kanada) – 2.5 milionë euro në vit
10. Javier Aguirre (Meksikë) – 2.5 milionë euro në vit
/Telegrafi/