Zbulohen prapaskenat: Juventusi refuzoi një ofertë të minutës së fundit nga Milani për yllin e skuadrës
Sipas gazetës Tuttosport, Milani po kërkon tashmë një qendërmbrojtës për sezonin 2026/27, dhe ka pasur një ofertë të refuzuar nga Juventusi për Federico Gattin në fund të janarit.
‘Rossonerët’ kanë dërguar një ofertë në minutat e fundit për mbrojtësin e Juventusit këtë të dielë, por 'Bianconerët' e refuzuan propozimin, pasi ishin në prag të dërgimit të Daniele Ruganit te Fiorentina.
Sipas Tuttosport, përpjekja e dështuar për të transferuar Gattin nuk e ka mbyllur interesin e Milanit për të, pasi mbrojtësi është shumë i vlerësuar nga trajneri Massimiliano Allegri.
Megjithatë, Milani ka vendosur të shikojë edhe alternativa të tjera. Nuk është sekret që Mario Gila i Lazios është një nga objektivat kryesorë të klubit për verën.
Igli Tare, i cili tani është në Milan, e solli Gilën te Lazio në vitin 2022, duke e blerë nga Real Madridi për 5 milionë euro plus një klauzolë 50% nga një shitje e ardhshme.
Kontrata e Gilës skadon në qershor 2027, dhe ai ka informuar tashmë Lazion se nuk është i interesuar për një rinovim.
Lazio kërkon 20 milionë euro për Gilën, por mbrojtësi do të ketë vetëm një vit të mbetur në kontratë kur të vijë vera, dhe marrëdhënia e shkëlqyer mes Tares dhe agjentit të lojtarit mund të lehtësojë një transferim në “San Siro” me një shumë më të ulët./Telegrafi/