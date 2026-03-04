Zbulime tronditëse: Ligamentet e Kylian Mbappes janë në prag të këputjes?
Mediat spanjolle shkruajnë se ka pasur një konflikt të brendshëm në Real Madrid, dhe arsyeja është dëmtimi i sulmuesit francez Kylian Mbappe.
Siç dihet, Mbappe po vuan nga një dëmtim në gju dhe bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë janë të indinjuar nga mundësia e kthimit të tij në fushë herët.
Siç shkruan GOAL , informacioni nga kampi i Mbappe tregon një situatë mjekësore shumë më serioze sesa ajo që i është paraqitur publikut.
Gazetari Anton Meana i Cadena SER deklaron se "ligamenti i kryqëzuar posterior i majtë i lojtarit është në kufirin e qëndrueshmërisë", që është një diagnozë shumë më e keqe sesa "shtrembërimi" i njoftuar zyrtarisht nga klubi.
Si kujtesë, Real Madridi lëshoi një deklaratë zyrtare të martën në lidhje me gjendjen e lojtarit:
“Pas testeve të kryera te lojtari ynë Kylian Mbappe nga specialistë francezë, nën mbikëqyrjen e shërbimit mjekësor të Real Madridit, është konfirmuar diagnoza e një shtrembërimi të gjurit të majtë dhe përshtatshmëria e trajtimit konservativ që po kryhet".
"Presim zhvillime të mëtejshme",thuhet në deklaratën e klubit madrilen.
Megjithatë, Meana ofron një pikëpamje të ndryshme, duke pretenduar se dëmtimi është "vërtet i rëndësishëm". Arsyeja kryesore për kujdesin e bashkëpunëtorëve të tij është Kupa e Botës 2026 që do të zhvillohet së shpejti.
Me vetëm 100 ditë të mbetura deri në fillimin e turneut, përfaqësuesit e Mbappe besojnë fuqimisht se ai nuk mund të përballojë të humbasë asnjë ditë të vetme rehabilitimi të duhur. /Telegrafi/