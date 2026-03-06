Ylli i Romës, objektivi kryesor i Barcelonës për ta përforcuar fazën e mbrojtjes
Sipas Diario Sport, Barcelona ka kërkuar informacione rreth mbrojtësit të Romës para afatit të verës për transferime.
Drejtuesit e klubit katalanas po prioritizojnë një mbrojtës qendror me këmbën e majtë për të forcuar zemrën e mbrojtjes pas largimit të Inigo Martinez.
Mbrojtësi 26-vjeçar përmbush disa kërkesa kyçe - i gjatë, i fortë në shpërndarjen e topit, me këmbën e majtë dhe fizikisht mbresëlënës, cilësi që stafi teknik i vlerëson shumë.
Ai ka qenë titullar i rregullt te Roma këtë sezon, duke luajtur 31 ndeshje zyrtare (2,511 minuta), duke shënuar 3 gola dhe mbledhur 6 kartonë të verdhë.
Burime nga Roma konfirmojnë se nuk ka pasur kontakt të drejtpërdrejtë nga Barcelona, dhe klubi katalanas ka kontaktuar vetëm përfaqësuesit e tij për të vlerësuar situatën e kontratës dhe pozicionin e lojtarit në treg.
Interesi i Barcelonës mbetet ende eksplorues në këtë faze, nuk ka negociata të hapura apo qëllim të qartë për transferim.
Vendimi për çdo lëvizje të mundshme do të varet shumë nga respektimi i rregullave të 'Fair-play financiar' dhe nga aftësia e klubit për të arritur rregullën 1:1 për transferimet.
Ai tashmë e njeh “Camp Nou”, pasi luajti kundër Barcelonës me Eintracht Frankfurt në Ligën e Evropës në vitin 2022, ku ekipi i tij fitoi 3-2 (3-4 në total), para se të merrte karton të kuq në fund të ndeshjes./Telegrafi/